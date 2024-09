Luna Rossa è sempre in volo. E si scopre già in semifinale

Ascolta ora 00:00 00:00

Con la vittoria conquistata ieri da Luna Rossa Prada Pirelli contro Orient Express la barca italiana è matematicamente una delle quattro barche che disputeranno la semifinale della Louis Vuitton Cup, che inizierà il 14 settembre con regate a eliminazione diretta. Se Luna Rossa, come è probabile, arriverà a domenica in testa alla classifica potrà scegliere il suo avversario. La resistenza dei francesi è stata modesta, la velocità della Luna notevole.

«Era una giornata difficile da interpretare ha detto Checco Bruni con il vento a macchie sul campo. Ci ha aiutato il fatto che i francesi hanno preso una penalità all'inizio. Ci hanno fatto un poco preoccupare e il rischio era di cascare dai foil. Con vento così c'è sempre un bilanciamento tra cercare la pressione e controllare l'avversario». Luna Rossa vince dimostrando una consistenza sempre maggiore, perfino superiore a Emirates Team New Zealand che ieri era impegnata in due regate, ovviamente vinte, ma con qualche smagliatura. Ha battuto Ineos Brittania e Orient Express, che è stata per un bel pezzo in testa ed è stata superata per essere caduta dai foil. Non è bello da scrivere ma ci speravano un po tutti: per Luna Rossa un punto perso dai kiwi era un buon modo di essere in testa anche alla classifica che comprende anche il Defender, per quanto poco conti.

Il sanguinario incontro da Ineos Britannia e American Magic ha visto gli americani prevalere. E quello altrettanto importante degli americani con Alinghi è finito a favore degli svizzeri. Per loro il punto cambia il mood in casa Red Bull. «Le performance delle barche sono molto molto simili ammonisce Checco Bruni - può succedere che in una giornata negativa perdi il punto se fai errori. Insomma, chi regata meglio vince».

Andrea Tesei, uno dei trimmer scende nei dettagli delle prestazioni: «Sicuramente c'è una bella sintonia a bordo e abbiamo sviluppato un playbook che funziona. Certe manovre sono diventati degli automatismi. Ieri in realtà abbiamo lasciato tanti metri sul percorso anche se sembra che abbiamo navigato molto puliti, abbiamo fatto errorini e vogliamo migliorare».

Oggi è giorno di riposo e si riprende sabato, ma per il team italiano il lavoro prosegue per restare la barca da battere e Luna Rossa non cambierà il suo modo di navigare: «Ogni regata per noi vale oro per andare avanti e migliorare prosegue Tesei - siamo contenti di aver riempito una casella ma non cambia nulla nella nostra mentalità. Vogliamo vincere il Round Robin perché c'è un vantaggio nel vincerlo».