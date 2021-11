L'urlo dell'Inter contro lo Shakhtar ma la qualificazione agli ottavi non c'è ancora

L'Inter di Simone Inzaghi è più viva che mai e dopo aver battuto la capolista Napoli in campionato fa lo stesso in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. I nerazzurri vincono con un netto 2-0 grazie alla doppietta di Edin Dzeko ma non inganni il risultato che avrebbe potuto essere ben più rotondo in favore dei padroni di casa. Primo tempo di dominio territoriale e non solo da parte dei padroni di casa che producono azioni su azioni e solo qualche imprecisione, vedi Lautaro, Barella e Dzeko, ma anche la bravura dei difensori avversari e del giovane portiere Trubin hanno tenuto a galla la squadra di De Zerbi. L'Inter nella ripresa è parsa più convinta e meno frettolosa ed è poi riuscita a scardinare la difesa ucraina grazie alla doppietta del redivivo Dzeko. Grande prestazione da parte di tutta la squadra che si è dimostrata ancora una volta in crescita e matura per grandi palcoscenici.

250 minuti per fare un gol allo Shakhtar, 5 minuti per farne due. ROBA DA INTER! ROBA DA EDIN DZEKOOOOOOOOO pic.twitter.com/4rRGyvPRJo — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) November 24, 2021

Con questo successo l'Inter sale a quota 10 punti, momentaneamente al primo posto, in attesa del match delle 21 tra il sorprendente Sheriff Tiraspol e il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Moldavi a quota 6 punti, spagnoli a quota 9: con una vittoria dei blancos o un pareggio i nerazzurri staccherebbero così il pass per gli ottavi di Champions League, che mancano da 10 anni, con un turno d'anticipo. L'ultimo turno contro il Real al Bernabeu sarebbe poi utile per decidere solo primo e secondo posto nel girone: altro passo fondamentale. Sicuramente Inzaghi vorrà però attendere il match di questa sera per esultare ma l'Inter ancora una volta quando ha contato non ha affatto tremato e anzi ha proposto grande calcio davanti all'entusiasta pubblico di San Siro (oltre 46000 spettatori oggi). Ora l'obiettivo dell'Inter sarà quello di mangiare più punti possibili in campionato a Napoli e Milan e l'impresa non è difficile dato che i prossimi avversari saranno Venezia, Spezia, Roma, Cagliari, Salernitana e Torino: chiudere in testa al giro di boa è ora il nuovo obiettivo dei nerazzurri con un occhio al primo posto nel girone.

Il tabellino

Inter: Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian (78' D'Ambrosio), Barella (78' Vidal), Brozovic, Calhanoglu (86' Sensi), Perisic (86' Dimarco), Lautaro Martinez (68' Correa), Dzeko. All. Inzaghi

Shakhtar Donetsk: Trubin; Dodô, Marlon, Vitao, Matvlyenko; Maycon, Stepanenko; Tetê, Solomon, Pedrinho; Fernando

Reti: 60' e 67' Dzeko (I)