Donnarumma già nel mirino al Psg: l'errore che pesa

Gigio Donnarumma ha giocato da titolare la sfida di campioanto contro l'Angers ma al minuto 36 gli ospiti sono passati in vantaggio con Fulgini, complice una topica del 22enne di Castlellammare di Stabia. Sul cross dalla destra di un avversario, infatti, Donnarumma si tuffa in presa bassa nel tentativo di agguantare la sfera che in realtà lo supera e finisce sui piedi di Fulgini che anticipa anche il difensore del Psg e deposita in rete. Come detto i padroni di casa la ribalteranno grazie ai gol di Danilo Pereira e Kylian Mbappé, al minuto 87', ma l'errore di Gigio resta.

Social roventi

Sui social i tifosi del Milan, come sempre, non gli hanno risparmiato le critiche: "La collezione continua", l'affondo di un utente.

E ancora: "Ora al di là e delle ossessioni parlando seriamente di calcio,Donnarumma è molto forte tra i pali,punto. Per tutto il resto è un portiere normalissimo, io e altri abbiamo cercato di dirvelo per mesi ma avevate gli occhi offuscati dal tifo, succede. Spero li abbiate aperti ora" e tanti commenti di questo genere.

Gigio ha conquistato di fatto la fiducia di Mauricio Pochettino con Keylor Navas che morde il freno e non vede l'ora di riconquistare il posto da titolare. Di certo questa alternanza non può fare bene al Psg con due portieri che non hanno ben chiare le gerarchie visto che di fatto non c'è. Donnarumma, però, dovrà continuare ad allenarsi al meglio per non perdere il posto da titolare conquistato a fatica a suon di buone prestazioni.