L'auto contro un cancello: muore la mamma di Billy Costacurta

Grave lutto per Alessandro Costacurta: l'ex difensore del Milan e della nazionale italiana infatti ha perso la madre, morta in un brutto incidente stradale. Margherita Beccegato, 87 anni, ha perso il controllo della sua automobile nei pressi di Cavaria con Premezzo, comune in provincia di Varese. La donna è finita contro il muro di un'azienda e a nulla è valso l'intervento dei vigili del fuoco, dei soccorritori del 118 e dei carabinieri della compagnia di Busto Arsizio.

La ricostruzione

La segnalazione di questo gravissimo incidente stradale è stata fatta verso le 9 della mattina e indicava una macchina finita contro una cancellata. L'incidente mortale è avvenuto in via Padre Reginaldo Giuliani, a Premezzo, dove sono subito state inviate un'ambulanza e un'automedica in codice rosso, ma la mamma di Billy Costacurta era già in fin di vita.

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente che ha coinvolto l'anziana donna. Ora verrano eseguiti gli accertamenti di rito anche se sembra da escludere che ci siano stati altri mezzi coinvolti. L''ipotesi più plausibile al momento è che la donna abbbia perso il controllo della macchina dopo aver accusato un malore. Il commentatore di Sky ed ex giocatore del Milan a soli 17 anni aveva perso il padre.

Una grande carriera

Costacurta ha legato per intero la sua carriera al Milan con cui in 20 stagioni ha messo insieme la bellezza di 663 presenze condite da tre reti. La bacheca del 55enne è piena di trofei: sette scudetti, una Coppa Italia, cinque supercoppe italiane, cinque Champions League, quattro supercoppe Europee e due Intercontinentali per un totale di 24 titoli: un'enormità. Billy è stato anche un pilastro della nazionale italiana con 59 presenze al suo attivo e due reti anche se con l'Italia non è mai riuscito a vincere né un titolo con l'Italia con cui si è laureato vicecampione del mondo a Usa '94,

