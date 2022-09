Lutto in casa dell'allenatore Liverani: muore la moglie

Un grave lutto ha colpito l'attuale allenatore del Cagliari, Fabio Liverani: a soli 46 anni e dopo una lunga malattia è morta la moglie Federica. Un amore d'altri tempi nato sui banchi di scuola sin da quando erano giovanissimi dal quale sono nati due figli di 17 e 13 anni, Mattia e Lucrezia. La notizia è stata data su Twitter dal profilo ufficiale del Lecce, società in cui Liverani ha lavorato dal 2017 al 2020 ottenendo la doppia promozione dalla Lega Pro alla Serie B e poi in A. " L'U.S. Lecce esprime il più sentito cordoglio a mister Fabio Liverani per la perdita prematura della cara moglie e abbraccia i figli Mattia e Lucrezia partecipando al grande dolore per la scomparsa dell'amata madre ".

Le parole del tecnico

Su Instagram, invece, l'allenatore dei sardi ha voluto ringraziare tutte le persone che si stanno stringendo alla famiglia Liverani in questo momento. Accanto alla foto di una candela, il mister ha poi scritto che l'estremo saluto a Federica sarà dato nella giornata di giovedì 22 settembre ore 11:00 presso la Chiesa di San Giuseppe Cafasso in Via Camillo Manfroni, a Roma. La moglie era molto legata agli Istituti Fisioterapici Ospedalieri (Ifo), tant'è che " ha espresso il desiderio di aiutare la struttura che ha offerto a lei e alla nostra famiglia un supporto tanto prezioso e importante ", ricorda Liverani, con il link sulle attività cliniche che riguardano la medicina oncologica e specificando che si tratta di un'organizzazione che dal 1939 " promuove processi di accoglienza e umanizzazione delle cure anche grazie al 'percorso oncologico' avviato negli ambulatori di oncologia medica: la missione è ridisegnare l’organizzazione attorno alle esigenze del paziente e dei suoi familiari, partendo dall’informazione fino all’accoglienza, all’orientamento e alla dimissione ".

Il cordoglio del mondo del calcio