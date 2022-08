Lutto in casa Milan: è morto Villiam Vecchi

Il Milan e il mondo del calcio piangono la scomparsa di Villiam Vecchi, ex portiere del club rossonero dal 1967 al 1974. L'ex preparatore dei portieri del Diavolo avrebbe compiuto 74 anni il prossimo dicembre ma si è spento questa mattina presso l'ospedale Santa Maria di Reggio Emilia. Vecchi ha legato la sua carriera per intero o quasi ai colori rossoneri visto che dopo le giovanili è riuscito a ritagliarsi il suo spazio, nonostante davanti avesse un certo Fabio Cudicini.

Il classe '48 non faceva più parte dello staff rossonero dal 2013 ma è sempre stato uno di famiglia e il tweet del club ne è la dimostrazione: "Sempre vicino al Milan, sempre rossonero. L'eroe di Salonicco continuerà a parare da lassù. Commozione infinita in tutti i milanisti per la scomparsa di Villiam Vecchi. Condoglianze alla famiglia del nostro storico numero 1 e Mister dei portieri Campioni d'Europa 2003 e 2007".

Una carriera gloriosa

Vecchi ha raggiunto l'apice della sua carriera al Milan per la sua splendida prestazione offerta a Salonicco nella finale di Coppa delle Coppe 1973 contro il Leeds United, quando i rossoneri allenati da Nereo Rocco vinsero di misura per 1-0 sollevando il trofeo grazie alle grandi parate del loro portiere. Dopo i rossoneri due anni al Cagliari, cinque al Como e uno alla Spal prima di chiudere la carriera nel 1982, anno in cui l'Italia di Bearzot si laureò campione del mondo.

Dopo aver appeso i guantoni al chiodo, Vecchi ha iniziato a lavorare come preparatore dei portieri prima alla Reggiana, poi al Parma, passando per la Juventus per poi arrivare al Milan e sempre sotto la direzione del suo amico fidato Carlo Ancelotti. Villiam si è fermato in rossonero dal 2001 al 2010 con la prima squadra e dal 2010 al 203 con gli allievi per poi seguire ancora Ancelotti al Real Madrid tra il 2013 e il 2015 per poi chiudere il cerchio alla Reggiana tra il 2016 e il 2018.

È stato per 20 anni nello staff tecnico di Ancelotti, partendo dalla Reggiana, passando per Parma, Juve, Milan e Real Madrid. Ha contribuito ai successi rossoneri del primo decennio del 2000, con due Champions League, uno scudetto e tanti altri trofei. Anche a Madrid è riuscito ad allungare il proprio palmarès con un'altra Coppa dalle grandi orecchie con il Real.