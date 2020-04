Lutto per Pep Guardiola: la mamma muore di coronavirus

Grave lutto in casa Guardiola: la madre di Pep, 82 anni, è morta per via del coronavirus. La signora Dolors Sala è venuta a mancare nella giornata di oggi a Barcellona, dove risiedeva. L'annuncio ufficiale è stato dato dal Manchester City attraverso un tweet nel quale il club inglese si è stretto attorno al proprio allenatore in questo momento di immensa tristezza:

The Manchester City family are devastated to report the death today of Pep’s mother Dolors Sala Carrió in Manresa, Barcelona after contracting Corona Virus. She was 82-years-old . — Manchester City (@ManCity) April 6, 2020

"La famiglia del Manchester City è sconvolta nel riferire oggi la morte della madre di Pep, Dolors Sala Carrió a Manresa, a Barcellona, dopo aver contratto il coronavirus. Aveva 82 anni". , questo il messaggio del City sui suoi canali social. "Tutti coloro che sono associati al club inviano le loro più sentite condoglianze in questo momento doloroso a Pep, alla sua famiglia e a tutti i loro amici" , la conclusione della nota del club inglese che ha voluto far sentire la vicinanza al suo allenatore in uno dei momenti più brutti della sua vita.

Everyone associated with the club sends their most heartfelt sympathy at this most distressing time to Pep, his family and all their friends. — Manchester City (@ManCity) April 6, 2020

Questa notizia arriva come un fulmine a ciel sereno e colpisce uno degli allenatori più importanti del panorama calcistico internazionale che non è dato a sapere se in questo momento si trovi a Manchester, molto probabilmente, o in Spagna nella sua Barcellona. Tanti tifosi del club inglese, ma non solo, hanno espresso sui social la vicinanza all'allenatore catalano che ha perso la propria mamma per via di un virus che ha sconvolto il mondo intero.

Nelle prossime ore sono attesi messaggi di cordoglio da parte anche di tanti calciatori e addetti ai lavori che si stringeranno in questo momento di dolore per il 49enne catalano che ha perso la mamma in un momento delicato soprattutto per la Spagna, uno dei paesi più colpiti con l'Italia da questa terribile pandemia che ha fatto già tante vittime nel mondo.

