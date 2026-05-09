Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Tennis

Il tempo non perdona

Mai successo in 19 edizioni romane: Djokovic fuori al primo turno rimontato da Prizmic (classe 2005) Arnaldi ok. E oggi tocca a re Sinner

Il tempo non perdona
00:00 00:00

Tanto tuonò che poi a Roma cadde Novak Djokovic. Trentanove anni e sentirli tutti, perché non basta sparire da Indian Wells per preservarsi verso Parigi, se poi il corpo non è più quello di una volta e ti trovi a che fare con la GenZ. Il serbo dura un set, in evidente difficoltà fisica, poi il croato Dino Prizmic esce con tutta la sua giovinezza (è del 2005) e rimonta con lo stesso piglio che Nole aveva quando ha cominciato a infilarsi nel duello tra Federer e Nadal. D'altronde è la storia del tennis, la ruota del tempo gira sempre: e così il 2-6, 6-2, 6-4 finale potrebbe aver segnato l'ultima volta al Foro Italico di chi lo ha vinto sei volte. Di sicuro è record, in diciannove apparizioni agli Internazionali Djokovic non era mai uscito alla prima partita: "Ma non ho giocato così male: ho lottato. Ora andrò dritto al Roland Garros, spero di stare bene lì". Comunque è uscito da campione: con un bel sorriso abbracciando il giovane rivale (che sulla telecamera ha poi scritto "Nole, è stato un piacere") e firmando autografi ai bambini.

Non c'è più, insomma, un tetto sotto il quale rifugiarsi. Metaforicamente per lui, fisicamente per la Capitale: ci sarà, speriamo, dal 2028, ma per ora basta il primo temporale e il programma è stravolto. Per fortuna Matteo Arnaldi aveva già battuto De Minaur in tre set, primo Top 10 sconfitto dopo l'infortunio al piede e il lento recupero: a proposito di GenZ ora incontrerà Jodar, mentre stasera tocca a Sinner (ore 19 contro Ofner). Intanto il tennis italiano continua a macinare successi: per esempio c'è il record di biglietti venduti (ieri più di 40mila) e la conferma che l'Italia avrà presto un nuovo Atp 250 dal 2028, al Nord, probabilmente a Milano, quasi certamente sull'erba prima di Wimbledon.

La conferma è del presidente Fitp Angelo Binaghi dopo il finanziamento per 10 milioni concesso dall'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, e sarà un bel vedere. La tempesta, invece, resta sulla questione russa: il Cio ha aperto a un ritorno a pieno titolo degli sportivi bielorussi, la federtennis internazionale ha fatto sapere che non se ne parla. Seguiranno fulmini.

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica