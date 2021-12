Donnarumma "gelato" da Maignan: cosa dice questa top 11

Mike Maignan ha definitivamente cancellato Gigio Donnarumma dal cuore dei tifosi del Milan. La dirigenza rossonera in estate ha deciso di interrompere il suo rapporto con il 22enne di Castellammare di Stabia per puntare tutto sul transalpino che aveva appena vinto il titolo di Francia con il Lille finito inaspettatamente ma meritatamente davanti al Psg dei campioni. Maignan è da subito diventato un idolo per la tifoseria del Milan mentre Donnarumma sta faticando a trovare un posto da titolare tra le fila della squadra allenata da Mauricio Pochettino.

Fuori dalla top 11

I tifosi del Milan se la stanno ridendo perché Donnarumma non solo non sta giocando da titolare al Psg, ma anche perché il giovanissimo portiere italiano non è stato inserito nella top 11 della Ligue 1 dove figura invece proprio Maignan autore di un grande campionato nella scorsa stagione. 82% di parate effettuate, questo lo score dell'attuale portiere del Milan ai tempi del Lille, migliore di tutti anche dello stesso Keylor Navas e di Lopes, del Lione. Nella formazione davanti a Maignan Clauss a destra, Marquinhos e Botman centrali, Reinildo del Lille a sinistra. A metà campo una vecchia conoscenza del Milan, Paquetà con Verratti e Savenier in mezzo e Payet a sinistra. Davanti Mbappé e David.

Gigio pentito?

In tanti credono come Donnarumma si sia pentito della sua scelta di trasferirsi in Francia lasciando così quella che per anni, fin dal settore giovanile, è stata la sua casa. Solo il tempo dirà se la scelta del portiere rossonero è stata sensata o meno ma al momento a "godere" sportivamente parlando sono i tifosi del Milan che hanno trovato un degno sostituto al loro ex portiere e che stanno vedendo un po' annaspare il loro ex idolo.