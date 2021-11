Maignan e la verità sull'infortunio: cosa è successo contro l'Atletico

"Il mio ritorno ti sorprenderà" , scrive Mike Maignan sui social: il portiere rossonero scalpita per anticipare il ritorno in campo, dopo l'infortunio e l'operazione al polso.

Non gioca una partita ufficiale con la maglia del Milan dallo scorso 3 ottobre, quella della trasferta vincente a Bergamo. I problemi erano cominciati nel match di Champions contro il Liverpool, dopo un salvataggio su Salah. Dopo la trasferta di Anfield aveva provato a giocare con un polso malconcio, prima di arrendersi e gettare la spugna. La diagnosi, dopo l'intervento chirurgico, aveva previsto un suo ritorno in campo difficilmente previsto prima della fine dell'anno, ma adesso il messaggio social del giocatore lascia pensare che il suo rientro tra i pali possa essere anticipato.

Il dettaglio sull'infortunio

Proprio così Maignan ha pubblicato sul proprio account Twitter ufficiale un video, in mostra alcuni estratti delle partite giocate in stagione ma anche alcune immagini delle sedute di allenamento che sta svolgendo per tornare a giocare. In questo bellissimo video in cui un piccolo Maignan si alterna a quello attuale alle prese con il duro lavoro di recupero, viene anche mostrata un'altra verità sull'infortunio.

Il numero uno ha infatti inserito le immagini di una mischia in area in occasione del match contro l'Atletico Madrid di Champions League, con un contrasto durissimo con Luis Suarez. È Il Pistolero a rifilargli un pestone proprio sul polso già dolorante, complicando probabilmente la sua situazione. Si deduce dal montaggio delle immagini, con Maignan che dopo le immagini del suo coraggioso intervento (commentato con un emblematico "Il mio ritorno ti sorprenderà" ) ha mostrato quelle delle radiografie. La ricostruzione pare confermare, al di là di ogni dubbio, quanto quell'episodio abbia contribuito a metterlo definitivamente ko.

I numeri di Maignan

D'altronde il classe '95 ha sin da subito messo dimostrato di essere un guerriero da Milan. Arrivato in estate per sostituire il partente Gigio Donnarumma, ci ha messo un attimo per conquistare i suoi nuovi tifosi. Nella prima parte della stagione, tra Serie A e Champions League, ha subito messo in mostra reattività, riflessi e grande personalità per dirigere la difesa.

Inoltre secondo quanto elaborato da Soccerment, piattaforma specializzata nello sviluppo di strumenti di raccolta e analisi di dati di performance calcistiche. Fino ad ora nelle sette partite disputate il portiere francese ha sventato 0.20 gol, il quinto in Serie A, per xGoT (Expected Goals on Target), valore che misura la qualità di esecuzione del tiro nello specchio della porta e l'abilità del portiere. Un rendimento eccellente che ha stupito tutti gli addetti ai lavori che ha stupito tutti tranne Maldini e Massara, che rimasero stregati dal portiere francese quando giocò a San Siro col Lille, tanto da volerlo subito al Milan.

Adesso è cominciato il conto alla rovescia, i tifosi rossoneri lo aspettano, lui scalpita. A breve il Milan ritroverà il suo numero uno, un ritorno importantissimo per proseguire il sogno Scudetto.

