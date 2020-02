Malagò sulla lotta scudetto: "Dittatura Juventus finita, Lazio favorita"

La lotta scudetto è entrata ormai nel vivo con tre squadre che si daranno battaglia, o almeno si spera, fino all'ultima giornata. La Juventus di Maurizio Sarri comanda la classifica con 60 punti frutto di 19 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. I bianconeri vantano il quarto miglior attacco dietro a Atalanta, Lazio e Inter e la terza miglior difesa dietro ai nerazzurri di Antonio Conte e ai biancocelesti di Simone Inzaghi.

La Lazio è seconda a un solo punto di distanza dalla Juventus ed è reduce da 20 risultati utili consecutivi. 18 vittorie, cinque pareggi e solo due sconfitte per il secondo attacco e seconda difesa del campionato. L'Inter occupa invece la terza piazza a quota 54 punti ma con una partita da recuperare, quella del Meazza contro la Sampdoria di Claudio Ranieri. I nerazzurri vantano la miglior difesa del campionato e il terzo miglior attacco e in 24 giornate hanno messo insieme 16 vittorie, sei pareggi e sole due sconfitte.

Juventus e Inter hanno ancora due impegni ulteriori rispetto ai biancocelesti: Champions, Europa League e Coppa Italia. La squadra di Inzaghi potrà contare su più energie fisiche e mentali dato che dovrà concentrarsi solo sul campionato essendo uscita nei quarti di finale della Coppa nazionale contro il Napoli di Gennaro Gattuso e dai gironi di Europa League essendo arrivata terza dietro a Cluj e Celtic Glasgow, entrambe estromesse dalla competizione.

Malagò dice la sua sulla lotta al titolo

Il numero uno del Coni Giovanni Malagò ha dato la sua opinione in merito alla corsa scudetto dando per favorita la Lazio di Simone Inzaghi. Ecco le sue parole riprese da Sportmediaset: "Mi pare dato acquisito che sia finita la dittatura della Juventus. Chi favorito ora? Chi è concentrato un una sola competizione può riversarvi tutte le energie fisiche e mentali: la Lazio vive questa condizione. Se penso alle incertezze del calendario, anche per la situazione coronavirus, non vorrei essere panni di Conte".

Al momento Lazio e Inter si sono già affrontate tra andata e ritorno e lo scontro diretto è in totale parità. Ad oggi la Juventus è in vantaggio contro i nerazzurri avendo vinto la sfida d'andata mentre è in svantaggio con i biancocelesti avendo perso la gara d'andata. I prossimi due scontri diretti del primo marzo tra Juventus-Inter e del 26 aprile tra Juventus e Lazio daranno il quadro definitivo in caso di arrivo a pari punti dove sarà la differnza reti a farla da padrona in caso di assoluta parità.

