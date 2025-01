Mercato, Diavolo scatenato o disperato. Alvaro al Galatasaray, dentro Gimenez

Ascolta ora 00:00 00:00

Chiamatela pure la rivoluzione rossonera. All'indomani della delusione di Zagabria il Milan ha deciso di ribaltare le gerarchie del proprio reparto offensivo. Via quello che era stato il grande colpo del mercato estivo, ovvero Alvaro Morata (foto) (pronto ad accasarsi al Galatasaray in prestito con obbligo di riscatto): dentro al suo posto Santiago Gimenez. Il messicano del Feyenoord è la prima scelta del Diavolo per l'attacco: pronti 32 milioni più il 10% sulla futura vendita per convincere la formazione di Rotterdam a dare il via libera alla partenza del goleador messicano, che ha già detto si al Milan per un contratto fino al 2028 da 2,2 milioni a stagione con opzione per il 2029. Dovesse sfumare, il Milan si è già cautelato con un piano B: Lorenzo Lucca dell'Udinese. E non finisce qui: ceduto anche il giovane Camarda che andrà a giocare e maturare esperienza al Monza, che ha preso pure Castrovilli (Lazio). Un doppio innesto che libererà Daniel Maldini in direzione Atalanta. A fargli spazio a Bergamo sarà Zaniolo, che può approdare alla Fiorentina. La Viola è in pressing pure per il centrocampista Fagioli della Juventus. A proposito della Vecchia Signora: al di là delle dichiarazioni di circostanza il mercato dei bianconeri non è affatto chiuso. Anzi il dt Giuntoli è al lavoro per prendere un altro difensore centrale: contatti col Lens per il prestito di Kevin Danso, che ha sorpassato Todibo.

In usciti dalla Juve il brasiliano Arthur che può tornare in patria al Santos. Il Napoli insiste per Comuzzo (Fiorentina) e Garnacho (Manchester United) per rinforzare difesa e attacco. Infine Lorenzo Insigne è pronto per il Besiktas.