Man TG è un bilocale luxury viaggiante Sistemi di assistenza per guidare in relax

Roberta Pasero

Bilbao Il primo truck non si scorda mai. Soprattutto se si sta al volante di un mastodontico bisonte viaggiante. Di quelli che osservati da terra non ti fanno sentire mai all'altezza. Perché ti dominano dall'alto. Eppure, per salire nella cabina di guida, che è un po' il trono di sua maestà Man TG, top di gamma del gruppo tedesco che maschera l'imponenza con un look molto glam oro, uno dei 3mila colori di serie, e con interni chic color sabbia, non bisogna nemmeno essere un climbing man. O woman. Perché ci si arrampica agili sulla scaletta antiscivolo e retroilluminata, con portiera che si apre di 89 gradi, prima di accomodarsi al volante multifunzione che può essere pure ribaltato orizzontalmente.

Vent'anni ci sono voluti per progettare le nuove rivoluzionarie gamme di veicoli Man chiamati TGL, TGM, TGS e TG compresi tra 7,5 e 41 tonnellate. Quattro truck, otto cabine, motori Euro 6d, design accattivante con la firma luminosa a Led, potente paraurti in acciaio e l'emblema del leone che s'impone sulla calandra. Ma anche 12 milioni di ore dedicate alla realizzazione del progetto e 4 milioni di chilometri percorsi per le prove. E per questo la presentazione nel porto di Bilbao non poteva che essere una premiere mondiale molto scenografica. Con i truck Man che all'improvviso hanno acceso i gruppi ottici nella notte. E come se spuntassero dal mare hanno cominciato a illuminare le banchine, i container, il salone delle feste. Con la stessa atmosfera di suspense che mettono certi film camioncentrici, come Duel, per esempio.

Però Man non è cinema, è business. E la parola d'ordine è semplificarlo il più possibile in un mondo del lavoro che prevede nei prossimi 20 anni un aumento del 40% dei trasporti soltanto all'interno dell'Ue. «Vogliamo rendere l'attività dei nostri clienti più semplice ed efficiente garantendo comfort, sicurezza, connettività, digitalizzazione e un risparmio di carburante fino all'8%, con una sostanziale riduzione di CO2. Per questo, abbiamo coinvolto nella progettazione anche centinaia di camionisti per far ruotare tutto attorno a loro. Lo dice già il nostro slogan: Simply my truck», spiega Joachim Drees, presidente di Man Trucks & Bus.

Pochi minuti nella cabina per capire che qui è proprio tutto driver fit. Facile e intuitivo. Si ingrana il cambio Man Tipmatic posizionato al volante ed è come se non fosse la prima volta. Perché Man TG si guida con leggerezza, molleggiati sul sedile oscillante a nove livelli, in base al peso del conducente, e dotato di climatizzazione con aria fredda o calda che esce da piccoli fori del rivestimento. E con tanti sistemi di assistenza per guidare in relax, senza il pensiero delle proporzioni. Insomma, un'auto premium XXL con zona notte e living che riserva altrettante sorprese: dal letto con doghe e materasso in lattice, allo spazio per frigo, forno microonde e tv, dalla climatizzazione programmabile al telecomando multifunzione simile a uno scettro. Insomma, un bilocale luxury viaggiante.