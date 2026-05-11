Siamo tutti pronti al colpo di scena. Come a Parma dove ha deciso il Var

Centottanta minuti alla chiusura ma, come nei film, ci può essere un clamoroso colpo di scena finale. Come è accaduto a Parma, dove il Var ha deciso il risultato a favore della Roma, vittoria giallorossa tutta olandese, Malen-Rensch, il rigore non fischiato nel primo tempo è arrivato all'ultimo secondo, elementare Chiffi. Qualcosa di simile a San Siro, dove il Milan si è fatto umiliare dall'Atalanta per poi risorgere con l'uscita dal campo di Leao e sfiorare il pari; sconfitta acida, Milan agguantato proprio dalla Roma, si apre un periodo critico per Allegri e per la dirigenza rossonera. La premessa riguarda il combinato coppe europee e, ahi loro, i tormenti per restare in serie A. Punti pesanti, mucchio poco selvaggio, un paio di derby di mezzo, prima a Roma con la buffa gestione del calendario, poi a Torino, a chiusura. Roma-Lazio, fissata per domenica prossima, alle 12.30, già in orario bizzarro, nello stesso giorno della conclusione degli internazionali di tennis, è un caso comico, delle due l'una, o chi elabora il calendario usa l'agendina aziendale senza verificare coincidenze di eventi sportivi o non è adatto al compito e va rimosso. È intervenuto il Questore di Roma per sbrigare la pratica, posticipando l'evento a lunedì.

I giochi verso la champions sono dunque aperti, Juventus, Como e Roma hanno vinto, il Milan è in crisi oscena, Fabregas porta il Como in Europa, inedito assoluto per il club fallito dieci anni fa, le altre non possono sbagliare nemmeno un respiro, Malen in 4 mesi ha messo in porta più palloni (18) di qualunque altro, è lui l'uomo che può consegnare la champions alla Roma, l'olandese è in prestito dall'Aston Villa finalista di Europa League, la scuola della Premier non tradisce. Il futuro di Lecce e Cremonese è una partita a poker dove non è più possibile il bluff che, invece, riguarda soltanto gli arbitri.