La commozione di Mancini in tv: "Grazie"​

Roberto Mancini si è presentato visibilmente provato, in positivo, ai microfoni di Rai Sport al termine di Italia-Inghilterra. Ecco le parole di un ct in lacrime e con gli occhi lucidissimi: "Siamo stati bravi, abbiamo preso gol subito e siamo andati in difficoltà ma poi ci siamo ripresi e abbiamo dominato la partita" , il commento del ct. "I ragazzi sono stati bravi, meravigliosi", il plauso ai suoi ragazzi. "Questa vittoria è importante per tutta la gente, per tutti i tifosi. Abbiamo vinto e giocato bene, siamo stati contenti di questo, mi auguro che in Italia si stia festeggiando", questa la chiusura di Mancini che è poi andato a festeggiare con tutto lo staff e i calciatori.

Nella storia

Roberto Mancini entra così nella storia dei commissari tecnici della nazionale grazie a questo titolo europeo conquistato al pari di Ferruccio Valcareggi nel 1968. Vittorio Pozzo ha invece vinto due mondiali nel 1934 e nel 1938, Enzo Bearzot il mondiale del 1982 e Marcello Lippi ha messo il sigillo nel 2006 in Germania. Decima finale, sesta vittoria tra Europei e mondiali che cancellano così le ultime due amarezze europee nel 2000 contro la Francia e nel 2012 contro la Spagna. Ora Mancini piange, ma sono solo lacrime di felicità

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?