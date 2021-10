"Passiamo a un'altra domanda...". Cala il gelo in conferenza stampa con Mancini

Roberto Mancini è stato stuzzicato da un giornalista su un argomento delicato e spinoso alla vigilia della sfida 3-4 posto tra la sua Italia e il Belgio di Martinez. Al ct azzurro è infatto stato domandato dei Pandora Papers, che si riferisce all'inchiesta giornalistica internazionale, in Italia diffusa dal settimanale L'Espresso, sulle società offshore in paradisi fiscali intestate a centinaia di nomi noti della politica, dello spettacolo, ma anche dello sport. Dalle carte sono spuntati anche Roberto Mancini e Gianluca Vialli.

L'imbarazzo del Mancio

Mancini è stato colto in contropiede da questa spinosa domanda: "In settimana il suo nome è uscito nell'inchiesta dei Pandora Papers, volevo chiedere se è possibile avere un commento su quello che abbiamo letto e sulla vicenda" . In suo soccorso, però, è arrivato Paolo Corbi, responsabile della comunicazione della FIGC. "Scusa, siamo alla vigilia di una partita, di una finale terzo e quarto posto di una competizione europea, quindi se vuoi parliamo di calcio, di altre cose non è questa la sede e il momento. Se hai l'altra domanda per Jorginho…" , rivolgendosi al giornalista.

L'ex allenatore dell'Inter ha provato ad allentare un po' la tensione e l'imbarazzo facendo una battuta: "Magari domani non so se sarò in panchina, magari andrò a portare i soldi…". Lo scambio di battute è poi proseguito tra l'addetto stampa federale e il giornalista: "Era solo perché ne abbiamo parlato in settimana…", "Ne avete parlato voi, noi no", "È difficile non parlarne quando si ha la possibilità", "Noi parliamo delle partite, ti capisco, ma noi preferiamo parlare di calcio".