Chi sono i convocati per i playoff mondiali. Un grande escluso

Mancano pochi giorni all'atteso spareggio per Qatar 2022 e Roberto Mancini ha diramato la lista dei convocati che affronteranno la sfida contro la Macedonia del Nord e si spera poi anche la seconda partita contro la vincente di Portogallo-Turchia. Sono ben 33 i calciatori chiamati dal commissario tecnico per un doppio impegno che non si potrà fallire. Gli azzurri giocheranno contro la Macedonia del Nord allo stadio ‘Renzo Barbera’ di Palermo, giovedì 24 marzo alle ore 20.45. Se dovesse vincere allora si giocherà la finalissima playoff per qualificarsi ai mondiali o in casa del Portogallo (a Oporto) o a Konya in caso di vittoria della Turchia.



L'elenco completo dei 33 convocati:

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Pierluigi Gollini (Tottenham), Salvatore Sirigu (Genoa);



Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Lione), Alessandro Florenzi (Milan), Luiz Felipe (Lazio), Gianluca Mancini (Roma);



Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Sampdoria), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (Paris Saint Germain);



Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Joao Pedro (Cagliari), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo) Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Roma);

Esclusioni a sopresa

Mario Balotelli è il grande escluso da parte del ct Roberto Mancini che ha deciso di puntare su altri profili, out anche i milanisti Alessio Romagnoli e Davide Calabria oltre a Federico Bernardeschi. Stupiscono le convocazioni del laziale Mattia Zaccagni e del centravanti del Cagliari Joao Pedro appannato in questo 2022 con la maglia dei sardi. Per l'Italia questo playoff mondiale è troppo importante per fallire visto che già nel 2018 gli azzurri non avevano preso parte alla rassegna russa per "colpa" della Svezia che eliminò dagli spareggi la nazionale allenata all'epoca da Giampiero Ventura. Fallire l'obiettivo con il titolo di campioni d'Europa conquistato qualche mese fa sarebbe davvero un delitto e una grave onta per una nazionale che abituata da sempre a primeggiare.