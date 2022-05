Mano pesante dell'Uefa con la Russia: club e nazionali esclusi da tutto

Mano pesante, ancora una volta, dell'Uefa nei confronti della Russia. Il massimo organismo del calcio europeo ha infatti preso una decisione netta: la sospensione di tutte le squadre di calcio russe, nazionali e club, dalle proprie competizioni. E non è finita qui, visto che le offerte della federazione russa di ospitare l'Europeo del 2028 o del 2032 sono state dichiarate totalmente ineleggibili dal Comitato Esecutivo della Uefa per violazione dell'articolo 16.02.

Le decisioni per nazionali e club

Questa decisione è coerente con quanto fatto nel recente passato su questo argomento. La Russia, dunque, non prenderà parte al Gruppo 2 della Lega B della Nations League 2022/23, verrà collocata al quarto e ultimo posto e rertrocederà dunque in Lega C con il 16° e ultimo posto. Non solo, perché anche la nazionale femminile è stata esclusa da Euro 2022 (la manifestazione si terrà tra il 6 e il 31 luglio. Al so posto il Portogallo fatto fuori proprio dalla Russia durante i playoff.

Per la nazionale femminile le brutte notizie non finiscono qui dato che anche per le qualificazioni al Mondiale 2023 non ci sarà niente da fare con tutte le partite della Russia che saranno considerate nulle. Anche la Russia Under 21 non prenderà parte alle gare di qualificazione all'Europeo e tutte le partite disputate finora verranno considerate nulle.

Anche per quanto concerne i club la linea seguita sarà quella dell'esclusione. La Russia non avrà squadre rappresentative nella edizione 2022/23 di Champions League, Europa League, Conference League, Champions Donne e Youth League. Alla Federcalcio russa verrà assegnato un punteggio stagionale nel ranking pari al più basso ottenuto nelle ultime cinque stagioni. Come detto in precedenza, dunque, la Russia si è vista dire no alla sua richiesta di poter ospitare Euro 2028 o in alternativa Euro 2032 a testimonianza di come si stia utilizzando la mano pesante.