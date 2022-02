Russia esclusa dai Mondiali e dalle competizioni europee

La notizia era nell'aria già da qualche giorno ma oggi è arrivata l'ufficialità: Fifa e Uefa hanno deciso di sospendere la Russia da tutte le competizioni internazionali fino a nuovo ordine per colpa del conflitto in Ucraina. Per questa ragione la nazionale di Karpin, dunque, non parteciperà agli spareggi per Qatar 2022 e tutti i club russi saranno estromessi da Champions, Europa e Conference League. In un primo momento la Federazione si era limitata a vietare le partite e ogni manifestazione sul suolo russo, il divieto di esporre la bandiera russa e riprodurre l'inno della Federazione russa nei match internazionali. Nella giornata di oggi, però, è arrivata la definitiva stangata nei confronti della Russia.

Il comunicato ufficiale

Ecco il comunicato ufficiale di Fifa e Uefa in merito: "A seguito delle decisioni iniziali adottate dal Consiglio FIFA e dal Comitato Esecutivo UEFA, che prevedevano l'adozione di misure aggiuntive, la FIFA e la UEFA hanno deciso oggi insieme che tutte le squadre russe, siano esse rappresentative nazionali o squadre di club, saranno sospese dalla partecipazione alle competizioni FIFA e UEFA fino a nuovo avviso", questo l'affondo dei due organi più potenti del calcio mondiale.