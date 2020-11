Maradona e l'ultimo video in vita: il saluto ad un bambino

Una passeggiata, in compagnia degli infermieri che lo hanno assistito quotidianamente dopo l'operazione al cervello, e il saluto affettuoso ad un bambino che lo chiama da lontano: sono le ultime immagini in vita di Diego Armando Maradona, diffuse da una vicina nel quartiere di San Andres a Tigre, lì dove El Pibe de Oro ha trascorso gli ultimi giorni della sua esistenza.

Va piano, si regge con cautela, e mentre mette un passo dopo l'altro sente una voce tenerissima che lo chiama: "Hola Diego" . È un bambino che vede sfilare davanti ai suoi occhi Maradona e che non trattiene l'emozione, lo vuole conoscere, quantomeno salutare. "Ciao Diego" gli urla con delicatezza. E il Pibe de Oro ricambia: si ferma e alza una mano per salutare, poi prosegue.

Sono le ultime immagini in vita di Maradona: le ha pubblicate su Instagram una donna che abita nello stesso quartiere del campione, a Tigre, e che quel giorno si trovava con il figlio e voleva immortalare quell'istante. Gli ultimi giorni della sua vita li ha vissuti nella cittadina di Tigre, non lontano da Buenos Aires dove si era stabilito quand'era uscito dall'ospedale a inizio novembre. Era assistito dagli infermieri che lo seguivano sempre. La signora stava effettuando quel video perché voleva immortalare il saluto a distanza di Maradona al figlio, un bambino che vede uno dei suoi eroi e lo saluta. Diego risponde con affetto. Una semplice passeggiata insomma, probabilmente aveva bisogno di stare un po' all'aria fresca, è il contenuto di quelle immagini subito diventate virali.

Nei pochi secondi di filmato, infatti, si sente la voce che chiama Maradona: “Hola Diego“ . Nonostante sia visibilmente affaticato, appena la sente il Pibe de Oro si ferma per salutarla. Un momento davvero bello, dolce. Poi i due si scambiano qualche battuta e Maradona continua a camminare, anche se poi è costretto a fermarsi e si siede, su una sedia portata da un altro accompagnatore. Sono immagini storiche perché quelle sono le ultime del più grande calciatore di ogni tempo che qualche giorno dopo, il 25 novembre, muore all'età di 60 anni. Un gesto semplice che rende immensamente felice il bimbo. Si vede e si sente questo nell'ultimo video di Maradona ancora in vita, gli ultimi istanti prima di morire. Con quel "Hola" al bambino è come se avesse salutato tutti. Per sempre.

