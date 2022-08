Marcell Jacobs si prende l'oro agli Europei

Marcell Jacobs è campione d'Europa dei 100 metri. Nella finale di Monaco di Baviera il campione olimpico con il tempo di 9.95 ha battuto i britannici Zharnel Hughes argento e Jeremiah Azu medaglia di bronzo. L'altro italiano Chituru Ali si classifica ottavo.

Adesso è ufficialmente tornato Marcell Jacobs. Eccezionale la prestazione del velocista azzurro che ha infiammato la notte di Monaco di Baviera acclamato dall'interno Olympiastadion. Il campione olimpico in carica, era reduce da un periodo non facile con parecchi problemi fisici che ne hanno rallentato la preparazione per la rassegna continentale. Infortuni che ne hanno anche compromesso la partecipazione ai Mondiali di Eugene di un mese fa, poi il recupero lampo e adesso la conquista della medaglia continentale più preziosa.

Dopo una semifinale già incoraggiante, chiusa in 10 secondi netti con passeggiata finale, Jacobs strapazza gli avversari anche nella finalissima e chiude col tempo di 9.95 (record dei campionati eguagliato) spingendo fino alla fine. L'olimpionico dei 100 metri di Tokyo 2020 diventa così il terzo uomo della storia capace dell’oro europeo dei 100 dopo quello olimpico dopo Armin Hary (Stoccolma 1958 e Roma 1960), Valeriy Borzov (Monaco 1972-Roma 1974) e Linford Christie (Barcellona 1992-Helsinki 1994). Jacobs è il secondo italiano della storia a vincere il titolo europeo dei 100 metri.

Il precedente risale a quasi 44 anni fa quando allo stadio Evzen Rosicky di Praga, Pietro Mennea si laureava campione correndo in 10"27. Ricapitolando adesso è campione olimpico in carica dei 100 e della 4x100, campione del mondo indoor (in marzo a Belgrado), campione europeo al coperto (Torun 2021) e adesso re d'Europa all'aperto.

Le prime parole

"Sono stati mesi complicati, vincere l'oro è entusiasmante e mi da fiducia. Non sono soddisfatto al massimo della gara, probabilmente ho corso meglio in semifinale e in finale ho accusato un pò di tensione. Va bene così, l'importante era arrivare davanti a tutti". Queste le parole di Marcell Jacobs dopo il successo nei 100 metri ai campionati europei di Monaco di Baviera.

Il 27enne delle Fiamme Oro ha avuto dei problemi fisici anche nelle ultime ore e ha corso con un vistoso 'taping' alla gamba sinistra: "Prima della semifinale, provando la partenza, ho accusato un indurimento al polpaccio. Ho chiuso gli occhi, cercando di fare il possibile: alla fine era una semplice contrattura", conclude il due volte campione olimpico ai microfoni di Rai Sport.

Segui già la nuova pagina Sport de ilGiornale.it?