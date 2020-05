Le dure parole di Materazzi sul 5 maggio: "Inizio del vostro incubo"

Il 5 maggio del 2002 l'Inter di Hector Cuper perse malamente per 4-2 contro la Lazio all'Olimpico regalando così lo scudetto alla Juventus. I nerazzurri arrivarono all'ultima giornata da primi della classe e con una vittoria, contro i biancocelesti che non avevano più nulla da chiedere al loro campionato, si sarebbero laureati campioni d'Italia. La doppietta di Poborsky, il gol dell'ex Simeone e di Simone Inzaghi decretarano invece una delle sconfitte più amare per i tifosi nerazzurri e una delle godurie più grandi per quelli bianconeri che festeggiarono così la conquista del titolo.

La stessa Juventus ha celebrato su Twitter quello scudetto inaspettato

La replica di Materazzi

Otto anni dopo quella brutta debacle in campionato, però, l'Inter di José Mourinho iniziò a scrivere una delle pagine più importanti della storia del club nerazzurro. Il 5 maggio del 2010 infatti la Beneamata sconfisse per 1-0 la Roma, grazie al gol del solito Diego Milito, nella finale di Coppa Italia mettendo così il primo mattone sulla conquista del Triplete poi completato con la conquista dello scudetto il 16 maggio e con quello della Champions League il 22 maggio allo stadio Santiago Bernabeu contro il Bayern Monaco di van Gaal.

Materazzi era in campo sia il 5 maggio del 2002 e in molti ricordano le sue lacrime durante le fasi finali della partita. L'ex campione del mondo con l'Italia nel 2006, però, c'era anche nel 2010 e si è così potuto togliere diversi sassolini dalla scarpa. L'ex giocatore dell'Inter con un post su Instagram ha postato una sua foto intento a baciare la Coppa Italia e con un commento provocatorio e al veleno nei confronti di chi celebra il 5 maggio del 2002: "A chi ha già attaccato il disco del 5 maggio 2002 ricordo solo il 5 maggio 2010: l'alba del nostro Triplete, la notte che non è ancora finita del vostro peggiore incubo... 5/5/2010".

Schermaglie social

Nel giro di pochissimo tempo oltre 3000 persone hanno commentato questa sua foto celebrativa con i tifosi dell'Inter letteralmente in delirio per il suo commento al veleno nei confronti dei detrattori della squadra nerazzurra e con i supporter di altre squadre, soprattutto juventini e milanisti, a battagliare tra di loro e con il diretto interessato che ha deciso di pubblicare questo post irriverente:

"Capisco sia difficile da metabolizzare,ma il 5 maggio 2002 è diverso dal 2010. Nel 2002 noi vinciamo e voi perdete,nel 2010 voi vincete,noi siamo esterni. Ma capisco sia difficile da capire,siete interisti.. Auguri Marcoooo, oppure "Di 5 maggio c'è ne solo uno, ed è del 2002", "Quarto gol della Lazio, quattro pere, pagliacci", "Tutti pazzi per Materazzi" e tanti altri ancora. Una cosa è certa: ogni anno il 5 maggio crea un forte motivo di discussione tra gli addetti ai lavori e i tifosi.

