Matteo ko, cadono idoli nel Foro Italico

Dopo il sole, una pioggia fastidiosa e dai tratti autunnali. Al Foro Italico ieri si sono vissute un po' tutte le stagioni in poche ore e dal punto di vista emotivo è la metafora di questo 2024 dell'Italtennis: i trionfi di Jannik Sinner, la rinascita di Matteo Berrettini a Marrakech e poi... I problemi all'anca dell'altoatesino, i cui particolari non sono noti al pari dei tempi di recupero, ma gli effetti evidenti con il forfait a Roma e un Roland Garros tra tanti punti interrogativi. E il romano debilitato da un virus in avvicinamento agli Internazionali d'Italia, che ieri ha annunciato di non scendere in campo e di non affrontare in data odierna Stefano Napolitano. Ci sarà l'americano J.J. Wolf al suo posto: «Non riuscirò a giocare, ho provato a fare di tutto. Ma non sono pronto per competere e giocando rischierei di farmi male e di stare fermo. Ho dovuto mettere da parte il cuore e fare quello che è giusto fare. Mi sembra di aver vissuto già tutto questo, non volevo comunicarlo tramite social visto che siamo in casa. Spero che il 2025 sia l'anno buono per giocare a Roma. Non è un trauma, è la sensazione che potrebbe succedere qualcosa perché qualcosa mi ha debilitato talmente tanto con i medicinali e ho il pensiero di dover giocare tre ore, con un giorno di riposo. E io qui voglio giocare per arrivare in fondo e vincere. Altrimenti non ha senso giocare qui, soprattutto per la mia storia. Niente di rotto. Solo grandissima tristezza perché questo torneo mi ha fatto scegliere questo mestiere», le parole di Matteo.

Il tutto in una giornata in cui Camila Giorgi ha fatto parlare di sé per il suo silenzio. L'ex n.26 del ranking, vincitrice del WTA1000 di Montreal 3 anni fa, ha detto basta col tennis giocato dal momento che il suo nome è comparso sulla lista dei giocatori ritirati dell'International Tennis Integrity Agency in data 7 maggio. Non si tratta di un errore, ma chiaramente ci si sarebbe aspettati l'annuncio della diretta interessata. Nei fatti, l'ultima apparizione di Camila era stata nel torneo di Miami, dove perse con lo score di 6-1 6-1 contro la n.1 del mondo, Iga Swiatek. Oggi, fari puntati sul 10 volte vincitore del torneo Rafa Nadal, alle 13.00 col belga Bergs: «È la mia terza settimana di fila in tour, il mio terzo torneo di fila, e non succedeva da un sacco. Per ora le notizie sono buone. Continuerò a lavorare, e capiremo come riuscirò a gestire ogni giorno. Mi sto adattando, accettando le sfide, accettando che non sempre possa spingere il mio corpo fin dove vorrei».

Tv: dir. Sky