Max-Lewis e un finale stile Senna-Prost

Trentacinque giorni per vedere chi sarà il campione del mondo di Formula 1 2021. Cinque gran premi per scoprire se Lewis Hamilton diventerà campione per l'ottava volta o se Max darà il via all'inevitabile cambio generazionale. Da nove anni la Formula 1 non arrivava a giocarsi un titolo tra due scuderie nel finale di stagione. Da quando Vettel (allora in Red Bull) beffò il ferrarista Alonso per la seconda volta in tre anni. Bei tempi quando la Ferrari arrivava a giocarsi il titolo nell'ultima gara di un mondiale. Oggi al massimo può sognare un terzo posto tra i costruttori. Ed è comunque un passo avanti rispetto agli ultimi anni. Il mondiale 2021 se lo giocano Max e Lewis separati da 12 anni all'anagrafe e da 12 punti in classifica. Ai 2285 metri di Città del Messico, con l'aria rarefatta che gioca brutti scherzi, il grande favorito è Max con la Red Bull che punta addirittura alla doppietta contando sulla spinta del tifo di casa per Sergio Perez. Max ha in mano due jolly con cui potrebbe far saltare il banco. Messico e Brasile sono due piste dove la Red Bull già le ultime volte che vi si era gareggiato, aveva messo in pista una certa superiorità. Quest'anno la differenza potrebbe essere ancora più importante.

Negli ultimi tre anni di corse messicane però chi è partito in pole poi non ha vinto la gara. E due volte era capitato che davanti ci fosse una Ferrari: con Vettel nel 2017 e Leclerc nel 2019. Difficile che la Ferrari possa ripetere l'exploit, però le previsioni e soprattutto i progressi nella parte ibrida della power unit del Cavallino, raccontano di una Ferrari più competitiva rispetto a Austin. Il Messico è un po' l'ultima chance ferrarista della stagione. Certo, per stare davanti a Verstappen e a Hamilton dovrebbe capitare qualcosa di clamoroso. Quest'anno obbiettivamente la Ferrari non ha mai avuto una botta di fortuna, anzi.

Hamilton ha promesso che giocherà corretto. Max ha fatto altrettanto. Il paragone con Senna e Prost e i finali a sportellate tra i due campionissimi degli anni Ottanta e Novanta, non è piaciuto ai duellati di oggi. Ma se trent'anni dopo si parla ancora di loro e di quel duello senza freni un motivo ci sarà.

TEMPI LIBERE 1. Bottas (Fin-Mercedes) 1.18.341; 2. Hamilton (Ing-Mercedes) +0''076; 3. Verstappen (Ola-Red Bull-Honda) +0''123; 4. Perez (Mes-Red Bull) +0''269; 6. Sainz (Spa-Ferrari) 1''122; 8. Leclerc (Mon-Ferrari) 1''326. Tv: oggi pole 21 Sky (diff. TV8 23,15) e domani Gp 20 (diff. 23).