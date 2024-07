Max il più veloce nella piscina di Spa ma Leclerc è in pole

Ascolta ora 00:00 00:00

La pole che non ti aspetti questa volta porta il sorriso di Charles Leclerc. Il Mondiale 2024 è un campionato in cui bisogna essere bravi a sfruttare le occasioni. Ce la stavano facendo tutti tranne il Principino, che dopo il trionfo di Monte Carlo si era infilato in un tunnel senza luci all'orizzonte.

Quando ha visto la pioggia ha capito che avrebbe potuto inventarsi qualcosa, anche perché Max sarebbe stato penalizzato di 10 posizioni per aver sostituito la power unit. E alla fine, pur restando a 0595 da Verstappen, può festeggiare la pole numero 25 della carriera. Gli era capitata la stessa cosa un anno fa, ma non finì bene.

Questa volta però la Red Bull non ha il vantaggio che aveva nel 2023, anche se la resurrezione di Perez (scatterà di fianco a Leclerc) ci conferma il passo avanti del team di Christian Horner. «Senza la pioggia avremmo potuto puntare al massimo al quinto posto», ammette Leclerc. La pioggia ha benedetto la Ferrari che un piccolo passo avanti comunque lo ha fatto, scegliendo anche di azzardare conservando un set di Intermedie nuove per l'ultimo run. Certo Max era su un altro pianeta e sull'asciutto le McLaren avrebbero avuto altri ritmi. Ma è inutile pensarci ora.

Cinque anni dopo la pole che gli regalò la prima vittoria della sua vita il giorno dopo, Charles Leclerc rimette le ruote davanti a tutti approfittando della situazione. Era importante fare tutto bene su una pista insidiosa come quella belga dove in mattinata Stroll si era preso una bella botta interrompendo l'ultima sessione di prove. La Ferrari non è risorta, ma ha infilato una sessione perfetta e ha colto l'occasione. È stato decisivo quel set di Intermedie Pirelli nuove nell'ultimo assalto. Era l'unico ad averlo tenuto e ha ritrovato la sua magia per non sprecarlo. Missione compiuta, con Sainz che senza gomme nuove ha ottenuto solo l'ottavo tempo. Certo Spa non è la pista ideale dove scattare in pole. Occhio ad Hamilton ad esempio

È la terza volta che a Spa Francorchamps Max ottiene la pole e poi se la fa cancellare per montare un motore fresco in Olanda, a casa sua. Ma se negli ultimi due anni poi aveva vinto con una certa facilità, questa volta sarà più dura. Ha davanti Ferrari, McLaren (le grandi deluse, hanno patito la pioggia) e Mercedes che quest'anno sono molto più vicine nelle prestazioni.

Le previsioni annunciano una pista asciutta e quindi tutto verrà rimescolato. Certo nessuno si sarebbe mai aspettato una prima fila Leclerc-Perez. È davvero una Formula 1 imprevedibile quest'anno. Quello che in tanti sognavano.