Lo sfogo da Luna Rossa: "Il patto a due è una pagliacciata"

Luna Rossa non ce l'ha fatta a sconfiggere Team New Zealand nella finale di Coppa America con i Kiwi che si sono imposti con il punteggio di 7-3. L'imbarcazione italiana ha lottato con le unghie e con i denti ma ha dovuto alzare bandiera bianca con uno degli skipper Max Sirena che ha spiegato ai microfoni del Corriere della Sera: "Non essere riuscito a consegnare la coppa nelle mani di Bertelli, rimasto in Italia. Per me, è un dolore. Il mio obiettivo è confermare Jimmy Spithill e Checco Bruni, che è stato bravissimo. Il 90% del design team ha già firmato. Lo scopo è migliorare".

Attacco frontale

Non si sa ancora dove si disputerà la prossima finale di Coppa America ma l'unica cosa certa è che Ineos Uk ha sfidato Team New Zealand e il guanto di sfida pare sia stato accettato. Luna Rossa rischia di essere tagliata fuori con i neozelandesi e britannici che vogliono sedersi a tavolino per definire i dettagli di questa ipotesi. Max Sirena in merito a questo argomento è stato molto netto, deciso e velenoso: “Un evento a due sarebbe un disastro per tutto il mondo della Coppa America, oltre che una pagliacciata".

Vedremo se nelle prossime settimane si concretizzerà questo sodalizio anglofono o se il tutto finirà in un rumors e in un nulla di fatto con Luna Rossa speranzosa e vogliosa di giocarsi le sue chance soprattutto dopo la bella figura fatta in questa edizione appena conclusa.

Chisura dedicata sempre alla Coppa America che per Max Sirena non è affatto un'ossessione: "Non lo è e non lo deve diventare: se non vincerò nemmeno la prossima, sarà l’ultima. Lo sarebbe stata anche questa, se fossimo riusciti a portarla in Italia per la prima volta in 170 anni di stoia della vela. Non era scontato che Patrizio Bertelli mi mettesse in mano questa meravigliosa avventura: ha scommesso su di me, gli devo molto. Abbiamo raggiunto un livello altissimo, ora dobbiamo costruire un team ancora più forte. Non posso e non voglio mollare proprio adesso".

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?