Mazzarri "leggendario" guardando l'orologio...

Il fuorigioco di Pessina del Monza con il fondoschiena di Bastoni in 3D ha scatenato un dibattito sui millimetri del popò del difensore: se gli si mette l'immagine delle natiche di Frattesi di 7 giorni fa e si uniscono i puntini viene fuori che quella dell'Inter sia una stagione all'insegna del della fortuna!

***

Coppa d'Africa al via su SI e di solito se ne vedono davvero delle belle: portieri che piangono dopo una papera o esultanze ai limiti delle leggi della fisica. Si gioca però in stadi vuoti anche se tutti i biglietti sono sold out. Sono finiti nelle mani del mercato nero che li rivende a prezzi folli: serve l'esperienza dei bagarini italiani.

***

Mourinho aveva già detto di non essere «Harry Potter». Oggi, forse, lo chiamano così perché ha in comune col maghetto gli stessi colori della squadra di Quidditch.

***

Su Sky chiedono a Sarri se stia seguendo la serie «Grande e Maledetta» in onda sulla Lazio di Chinaglia sul satellite. Lui: «Ho visto le prime due puntate», e chiede «c'è una terza?». Come si è appassionato, sta serie lo ha incollato alla tv

***

In coppa d'Africa l'esordio della Nigeria con gol di Osimhen su assist di Lookman ha fatto arrabbiare i fantallenatori più di quanto se la siano presa Gasperini e Mazzarri.

***

Il Napoli vince nel recupero ma prima si è visto Mazzarri indicarsi l'orologio: un gesto che il telecronista DAZN ha definito addirittura «leggendario».