Mbappè, follie arabe. E per i francesi c'è pure l'Inter

C'è chi dice no. La celebre hit di Vasco Rossi ha avuto in queste ultime 48 ore due interpreti calcistici d'eccezione come Kylian Mbappé e Giovanni Carnevali. Ma andiamo con ordine. Il fuoriclasse francese è ormai un separato in casa col PSG, che spinge per cederlo subito. Il club transalpino ha fiutato l'accordo tra KM7 e il Real Madrid per l'approdo alla Casa Blanca dell'attaccante a parametro zero nell'estate 2024. Pronto un contratto fino al 2030 da 100 milioni netti a stagione. Il Paris vuole sventare questo scenario e sta forzando la mano per vendere subito la sua stella, proponendolo a destra e a manca in giro per l'Europa. Manco fosse diventato un pacco postale seppur extra lusso. Tra i numerosi club accostati, con più o meno fondamento, nella giornata di ieri all'ex Monaco c'è anche l'Inter. Una ipotesi suggestiva quanto impraticabile economicamente quella lanciata dai colleghi de L'Equipe e che non hanno trovato alcuna conferma dalle parti di viale della Liberazione, dove stanno freneticamente inseguendo un portiere da dare a Inzaghi: Sommer si avvicina. L'attuale stipendio di Mbappé (50 milioni netti all'anno) è totalmente fuori portata non solo per i nerazzurri ma per qualunque società italiana. Il PSG non demorde e vuole piazzare a ogni costo il suo ex leader, tanto da aver accettato una clamorosa offerta arrivata dall'Arabia Saudita. L'Al Hilal, infatti, ha messo sul tavolo 300 milioni per il cartellino della punta, a cui è stato proposto un biennale faraonico da 500 milioni netti a stagione. Cifre mostruose che però non hanno sedotto Mbappé, il quale ha declinato.

Lo stesso no detto dall'ad del Sassuolo Carnevali ai russi dello Spartak Mosca per il terzino sinistro Rogerio. Il brasiliano aveva trovato l'intesa con i moscoviti per un ricco quadriennale, chiedendo di essere ceduto. Niet vigoroso del club emiliano agli 8 milioni offerti dallo Spartak per motivi etici. I dirigenti neroverdi hanno preferito rinunciare a soldi importanti pur di non tradire i propri principi e non fare affari con la nazione in guerra contro l'Ucraina. Infine alcune pillole: Il Milan prende Chukwueze dal Villarreal (domani le visite mediche), l'Atalanta cede Boga al Nizza per 20 milioni, mentre Bonucci tramite il suo agente ha fatto sapere di voler restare alla Juventus.