Mentre Napoli attende la festa, farsa del Var e Milan confuso

Oggi il Napoli e la sua festa grande a Udine, ieri il resto della comitiva alla ricerca dei punti utili per andare in Europa o salvarsi dalla serie B. La farsa del Var ha concesso un altro episodio irresistibile, diventa virale il gol di Immobile, prima annullato, poi convalidato, quindi, ripreso il gioco con il Sassuolo in attacco, l'arbitro Irrati ha ricevuto comunicazione dalla Nasa di Lissone dove il famoso Massa (fu lui a suggerire a Guida che Ranocchia aveva preso il pallone e non il piede di Belotti in Torino-Inter) lo ha avvisato di essersi accorto in ritardo di una precedente posizione irregolare dell'attaccante.

Per fortuna loro la Lazio ha provveduto a realizzare due gol puliti con Felipe Anderson e Basic. Dunque nessun regalo anticipato di Lotito a De Laurentiis, lo scudetto dell'onestà non ha avuto bisogno di spintarelle e cotillons. Al pomeriggio, solita Juventus affannata che però è tornata a vincere addirittura trovando i gol dei soliti ignoti, Paredes e Vlahovic, poi rovinandosi il pomeriggio con il solito letargo del secondo tempo di fronte ad un Lecce bello, reattivo ma jellato.

Note super positive per l'Inter anche in prospettiva derby di Champions, comoda partita dei nerazzurri a Verona, gran football e gol, Roma frenata a Monza da una squadra trasformata da Palladino, la sfida di sabato all'Olimpico darà risposte quasi definitive, l'eventualità di Mourinho out dalla grande coppa per merito della sua ex squadra sarebbe un contrappasso imprevisto per il portoghese.

Valutazione opposta all'Inter è quella del Milan in confusione difensiva e senza la lucidità mentale necessaria contro la Cremonese penultima del gruppo. Tutte dovranno fare comunque i conti con l'Atalanta che è uscita dal suo autunno malinconico e potrebbe combinare qualche scherzo pericoloso per le due milanesi e la coppia romana.