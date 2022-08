Meraviglioso Paltrinieri, è oro negli 800 metri stile libero

Gregorio Paltrinieri scrive un'altra pagina di storia e conquista l'oro negli 800 metri stile libero agli Europei di nuoto in corso a Roma, al Foro Italico.

Il 27enne carpigiano si prende il successo in una finale comandata dall'inizio alla fine con una spettacolare prestazione tecnico-tattica. Super Greg ha cominciato ad accelerare ai 500 metri e per gli avversari è diventato, nuovamente, imprendibile chiudendo a 7'40"86, nuovo record dei campionati in corso. Doppietta azzurra sul podio con il classe 2006 Lorenzo Galossi a conquistare il bronzo con il record mondiale giovanile in 7'43"37. Argento per il tedesco Maertens.

"Aspettavo un momento del genere, è la piscina più bella in cui abbia mai gareggiato e il pubblico in tribuna mi ha dato una carica incredibile. Vedevo Galossi con la coda dell'occhio, è un'emozione incredibile. Questi sono anni d'oro per il fondo e sono sempre gare tiratissime". Lo ha detto ai microfoni della Rai Paltrinieri dopo la conquista della medaglia d'oro. Sul podio per l'Italia anche Lorenzo Galossi: "È da questa mattina che mi aspettavo di salire sul podio con Greg, è una medaglia internazionale a 16 anni con record mondiale junior quindi sono contento" , le sue parole.

È il 9° titolo continentale per l'emiliano, il terzo oro di giornata dopo Ruggiero-Minisini e Pilato. La prima gioia azzurra arriva grazie a Lucrezia Ruggiero e Giorgio Minisini nel duo libero misti di nuoto sincronizzato di Roma. Gli azzurri hanno chiuso con 89.7333, ben cinque punti in più della Spagna. Bronzo per la Slovacchia. È il secondo oro per Minisini dopo quello di ieri nell'individuale. "Tutto perfetto e tutto bellissimo: meglio di così non potrebbero andare questi europei. Fin qui un anno perfetto. Abbiamo ancora due giorni per mettere delle ciliegine sulla torta" . Lo dice l'atleta delle Fiamme Oro dopo il trionfo.

Una doppietta invece arriva dal nuoto femminile. Benedetta Pilato fa la storia e conquista la medaglia d'oro nei 100 metri rana donne. La classe 2005 di Taranto si mette al collo il metallo più pregiato precedendo la connazionale Lisa Angiolini (argento) in 1'05"97. Medaglia di bronzo per la lituana Ruta Meilutyte. "Io lo avevo detto che avremmo potuto fare una doppietta come i maschi, sono contenta, è stato bello. Il pubblico è spaziale". Lo ha detto ai microfoni della Rai la Pilato. La tarantina ha preceduto Lisa Angiolini che ha chiuso con uno storico argento: "È una rivincita su tante cose questa medaglia" , il suo commento a caldo.

Medaglia di bronzo infine per Alessandro Miressi nei 100 stile libero. L'azzurro non può fare di più nella gara dominata dall'enfant prodige David Popovici, che stabilisce il nuovo record mondiale. Il giovanissimo rumeno scrive la storia toccando in 46"86 e battendo il primato del brasiliano Cesar Cielo Filho (46"91) che durava da 13 anni.

