Lucca-Napoli, si fa. Osimhen si dà malato

I Campioni d'Italia ballano sulle punte. Dopo aver registrato le richieste sempre più elevate del Liverpool per Nunez (i Reds vogliono 65 milioni) il Napoli accelera per Lucca (foto), che in settimana può sbarcare in azzurro per 30 milioni più 5 di bonus. La punta di Moncalieri, infatti, ha già detto sì alla formazione allenata da Conte per un quinquennale da 2 milioni a stagione più bonus. Oggi visite mediche a Villa Stuart per Noa Lang, domani Beukema. Telenovela Osimhen: ieri il nigeriano ha minacciato il club di De Laurentiis, inoltrando un certificato medico per giustificare l'assenza al ritiro pre-campionato. Della serie: io non voglio più indossare la maglia del Napoli e soprattutto desidero tornare a tutti i costi al Galatasaray. Questo il pensiero del goleador, che aspetta l'intesa tra i turchi e il Napoli sulla base di 75 milioni (si cerca la quadra sulle modalità di pagamento e relative garanzie bancarie).

Sempre molto attiva la Juve che si avvicina alla permanenza a titolo definitivo di Conceiçao dal Porto per 24 milioni. Oggi si può chiudere. Nel frattempo i bianconeri non hanno mollato la presa per un altro esterno offensivo come Sancho. Il motivo è semplice: dovesse partire Nico Gonzalez verso l'Arabia, la Vecchia Signora chiuderebbe per l'inglese del Manchester United a cui ha già offerto 15 milioni. Lavori in corso. Intanto la Juve per la porta pensa ad Audero del Como come vice Di Gregorio, visto che Perin resta in uscita.

Il numero uno bianconero però non andrà al Milan del suo mentore Allegri: i rossoneri, infatti, hanno trovato l'accordo con Terracciano (Fiorentina) per il ruolo di dodicesimo. Una mossa legata al fatto che Sportiello tornerà all'Atalanta con la quale ha un'intesa fino al 2028. A proposito di estremi difensori: Maignan (Milan) e Sommer (Inter) hanno detto no al Galatasaray.