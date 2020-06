Mertens risponde ad Eriksen: Napoli-Inter finisce 1-1. Azzurri in finale di Coppa Italia

Il Napoli di Gennaro Gattuso pareggia per 1-1 contro l'Inter di Antonio Conte e stacca così il pass per la finale di Coppa Italia dove mercoledì 17 giugno affronterà la Juventus di Maurizio Sarri. I gol della partita portano la firma di Eriksen, direttamente da calcio d'angolo, e Dries Mertens al gol numero 122 con la maglia degli azzurri che lo fanno diventare il miglior marcatore all time della storia del club partenopeo. La partita è stata frizzante, divertente e ricca di occasioni da rete con l'Inter di Conte che avrebbe forse meritato qualcosa in più per le tante occasioni avute a cospetto di un Napoli apparso più indietro nella condizione fisica ma che si è comunque difeso con le unghie e con i denti fino alla fine. Come nella serata di ieri da segnalare il toccante minuto di silenzio per ricordare le oltre 34000 da coronavirus. Gattuso il 17 giugno si giocherà il suo primo trofeo da allenatore contro la Juventus famelica di CR7 arrivata invece alla finale numero 19 di Coppa Italia.

La cronaca della partita

L'Inter parte subito forte e trova il vantaggio già al 3' grazie al gol direttamente da calcio d'angolo di Eriksen che beffa Ospina con una traiettoria al veleno (malissimo nella circostanza la topica del numero uno colombiano). Candreva al 15' ci prova con un tiro a giro di sinistro: palla alta sopra la traversa. Eriksen va alla conclusione al 20' ma il suo tentativo deviato da un difensore viene bloccato a terra da Ospina.

Brivido in area nerazzurra al 22' con Politano che pressa Handanovic che commette un errore: Mertens però scivola nel cuore dell'area di rigore e l'Inter si salva. Brozovic ci prova con un tentativo al volo da fuori area al 27': palla fuori di qualche metro dalla porta difesa da Ospina. Lukaku decolla di testa al 32' ma Ospina respinge riscattando in parte l'errore sul primo gol.

Al 34' Young già ammonito entra duramente sull'ex Politano ma Rocchi lo grazia non estraendo il secondo giallo. Candreva penetra in area di rigore al 40' e va al tiro potente di destro: Ospina si oppone da campione. Il Napoli se ne va in contropiede al 41' con Insigne che elude l'intervento di Eriksen e la mette in mezzo per Mertens che segna il gol dell'1-1. Il belga diventa il miglior marcatore all time della storia degli azzurri.

Nella ripresa il primo tiro in porta è sempre dell'Inter con Brozovic che ci prova da fuori area: Ospina blocca agevolmente in due tempi. Pericoloso il Napoli al 53' con Insigne bravissimo a controllare e a girarsi in un fazzoletto: il suo diagonale di destro sibila di poco fuori alla destra di Handanovic. Eriksen al 58' ci prova dai 25 metri di destro: il colombiano blocca in presa bassa. L'Inter preme e per poco non trova il gol al 75' con Sanchez che va al tiro di destro, dopo una bella azione corale, ma la palla termina fuori di poco.

Eriksen, un minuto dopo, su punizione impegna Ospina in tuffo. Fabian Ruiz ci prova al minuto 80' da fuori area pur senza centrare il bersaglio. Minuto 82' grande occasione per l'Inter che sfiora il gol con Eriksen: Lukaku serve Biraghi che la mette in mezzo per Sanchez che di tacco libera il danese: Ospina risponde da campione e Moses sulla respinta la calcia fuori.

Il tabellino

Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Elmas (65' Fabian Ruiz), Demme, Zielinski (85' Allan); Politano (65' Callejon), Mertens (74' Milik), Insigne (85' Younes)

Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij (88' Ranocchia), Bastoni; Candeva (72' Moses), Brozovic, Barella, Young (72' Biraghi); Eriksen (88' Sensi); Lautaro Martinez (72' Sanchez), Lukaku

Reti: 3' Eriksen (I), 41' Mertens (N)

