A un mese dal via i tecnici delle big chiedono acquisti

A un mese dall'inizio del campionato gli allenatori iniziano a richiedere a gran voce acquisti e rinforzi. Tra poco scatterà la girandola delle amichevoli e nessuno vuol rischiare di fare brutte figure. Ecco perché i vari tecnici stanno insistendo per ottenere il prima possibile gli innesti propedeutici a sviluppare i nuovi progetti. È il caso della Juventus, dove Thiago Motta si aspetta ancora 3-4 regali dopo i colpi Di Gregorio, Douglas Luiz e Khéphren Thuram. Nel mirino dei bianconeri ci sono Koopmeiners (Atalanta), Todibo (Nizza) e Sancho (Manchester United): operazioni da finanziare attraverso le cessioni di alcuni elementi importanti ma non più centrali nelle idee di Motta. Tra coloro destinati a essere sacrificati dalla Vecchia Signora per fare cassa ci sono Chiesa (piace alla Roma), Soulé (il Leicester ha offerto 30 milioni) e Huijsen (nel mirino di PSG e Bayer Leverkusen).

Attivissimo anche il Napoli che vuole calare il poker di acquisti: stretta finale per lo svincolato Hermoso (pronto un triennale da 4 milioni a stagione più bonus) da aggiungere ai già acquistati Buongiorno, Marin e Spinazzola. Un affare da chiudere al più presto. Intanto De Laurentiis e Conte sono riusciti, brillantemente, a disinnescare i casi Di Lorenzo e Kvaratskhelia, che hanno accettato di restare. Per il georgiano pronto il rinnovo fino al 2029 con opzione per 2030 da 5,5 milioni a stagione più bonus. Chi invece andrà via dagli azzurri è Osimhen (nel mirino del PSG): bloccato Lukaku (Chelsea) per sostituirlo.

Appare in forte ritardo nella campagna il Milan, che deve sbrigarsi a recuperare terreno: nelle prossime ore i rossoneri contano di chiudere per Morata (quadriennale da 5 milioni a stagione) dopo che Zirkzee si è accasato al Manchester United. Il Diavolo poi ha messo nel mirino Pavlovic (Salisburgo) per la difesa e Fofana (Monaco) in mezzo al campo: trovato l'accordo con entrambi i giocatori; mentre c'è distanza sulla valutazione coi rispettivi club di appartenenza.

Da una sponda all'altra del Naviglio, dove l'Inter resta la grande favorita per lo Scudetto. I nerazzurri alla rosa Campione d'Italia hanno aggiunto elementi del calibro di Zielinski, Taremi e Martinez.

E non finisce qui: Marotta e Ausilio lavorano al rinnovo di Dumfries fino al 2028 e si avvicinano a Cabal (Verona) per completare la difesa. A proposito di centrali: colpaccio del Como che è in chiusura per l'ex Real Madrid e Manchester United, Raphael Varane (in foto).