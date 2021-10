"Quel messaggio il giorno prima...". Il mistero sulla morte di Zamparini Jr

"Armandino è morto proprio il giorno prima che iniziasse a lavorare in una grande azienda, qui a Londra" , racconta tra le lacrime Maurizio Zamparini al telefono con Repubblica.

Non riesce a darsi pace l'ex presidente del Palermo, che ripercorre gli ultimi contatti col figlio senza riuscire a trovare un senso a quanto accaduto: "Gli avevo mandato un messaggio giovedì, il giorno prima: 'In bocca al lupo!'. Ma non ho mai ricevuto risposta. Perché Armandino l'altro ieri è morto. È una tragedia infinita".

Armando era per tutti "Armandino" perché era l'ultimo figlio di Zamparini, l'unico del suo secondo matrimonio con Laura Giordani, dopo gli altri quattro (Silvana, Greta, Andrea e Diego) avuti con la prima moglie. Un ragazzo amato da tutti, dagli amici e dai calciatori del Palermo, con cui si intratteneva sempre alla fine degli allenamenti, tanto da considerarlo una mascotte della squadra. Poi gli studi in marketing in Italia, la laurea alla prestigiosa Scuola internazionale di Trieste, i primi passi nella "Zampa&Nilo" di famiglia. Infine un master a Londra, dove aveva trovato già lavoro a 23 anni.

Una carriera brillante e tutta la vita davanti fino a giovedì pomeriggio, quando inspiegabilmente cala il sipario sulla sua giovane vita. Armando è morto all'improvviso, nel suo appartamento nell'esclusivo quartiere di Mayfair, che condivideva con un amico, Thomas, ragazzo francese. "Non avevamo avuto alcun segnale e Armando era un ragazzo pulitissimo", racconta distrutto papà Maurizio, "giovedì Thomas è uscito di casa presto, mentre mio figlio è rimasto in casa. Poi la governante alle due e mezza l'ha trovato inerme, immobile. Ha chiamato subito l'ambulanza, ma è stato tutto inutile. Armandino era già morto".

Al momento le cause della morte del ragazzo sono ignote. Le appureranno il "coroner" e l'autopsia nelle prossime ore. Dai primi esami, si sospetta un arresto cardiocircolatorio, o comunque un malore letale. Ieri qualcuno ha parlato di patologie cardiache pregresse, ipotesi però smentite da Zamparini: "Ha sofferto di una forte bronchite asmatica in passato, che gli ha dato vari problemi, ma nient'altro che io sappia" . Si esclude al momento, l'ipotesi di una morte violenta: "Le autorità inglesi stanno ancora indagando, ma per ora non c'è nulla che faccia pensare a questo" , racconta il padre. "Armando si è spento serenamente. Sarà riportato in Italia e lì sepolto" , confermano gli avvocati dell'ex patron del Palermo e della consorte Giordani.

Un durisso colpo dunque per Zamparini, che negli ultimi anni ha vissuto un periodo decisamente tormentato a causa del processo sulla vendita del Palermo che lui aveva acquistato e portato ai vertici della Serie A, prima del declino. "Ne ho passate tante nella vita, ora anche anche questa, non è giusto" , lo sfogo disperato prima di chiudere la telefonata.

