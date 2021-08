Messi scoppia in lacrime: "Tutto questo..."

Lionel Messi è un nuovo giocatore del Psg, praticamente manca solo l'ufficialità, ma con la voce rotta dal pianto ha dichiarato di essere triste per il suo addio al Barcellona: "Non sono pronto a questo addio, ma sono costretto: volevo rimanere, non abbiamo potuto. Ma l'ho promesso: tornerò". La Pulce si è congedato dal suo pubblico: "Sono giorni che penso a cosa dire, ma la verità è che è veramente difficile per me trovare le parole dopo una vita passata qui. Non sono pronto, non è certo come avevo pensato. Sono arrivato qui 21 anni fa che ero bambino e ne ne vado ora che sono uomo, ho una moglie, tre figli. Una vita! Ho promesso loro che tornerò".

Messi ha poi continuato: "Vedo qui i miei compagni, quelli con cui sono cresciuto in questo club che mi ha dato tanto, tantissimo, che mi ha fatto crescere e migliorare e diventare quello che sono. Per questa maglia ho dato tutto. Non ho mai immaginato un addio, un addio così. Avrei voluto farlo al limite sul campo, per salutarli, per sentire il loro affetto, per ricambiare il loro amore. Ho dato tutto al Barcellona, ho dato tutto perché questo club diventasse il migliore, il più grande al mondo".

Ricordi indelebili

Messi ha poi ricordato i suoi momenti più belli vissuti in blaugrana: "È molto difficile scegliere un momento. Ho vissuto tanti anni qua, tanti momenti positivi e negativi. È complicato, ma forse citerei il debutto, ovvero quando tutto è iniziato. Il mio sogno lì è diventato realtà. Quello che è venuto dopo è stato meraviglioso. Il mio addio? Ha già detto tutto il pesidente Laporta. Era tutto accordato, ma per la questione della Liga non si è potuto mettere nero su bianco. Niente più di questo. Avevamo tutto pronto, ma non abbiamo potuto firmare".

Futuro in Francia?

Messi ha glissato sul suo approdo al Psg: "Il Psg è una possibilità. In questo momento non ho chiuso con nessuno. Vari club si sono interessati a me dopo il comunicato del Barcellona, ma non c'è niente di chiuso. Stiamo parlando, è ovvio. Sono bloccato, ancora non riesco a credere di dover lasciare questo club e questa città, cambiando completamente vita. Ho vissuto 16 anni in prima squadra, per me sarà sempre la stessa cosa. Ora devo niziare da zero e ripartire, sarà un cambiamento duro per me ma soprattutto per la mia famiglia. So però che ci adatteremo".