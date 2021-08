Dove può andare davvero Messi

Dopo il divorzio tra Leo Messi e il Barcellona, si aprono gli interrogativi sul futuro: la pista più naturale porta ai francesi del Paris Saint-Germain, che hanno già avviato i contatti per il fuoriclasse argentino.

Adesso è davvero finita. Nemmeno due ore dopo l'annuncio ufficiale del mancato rinnovo contrattuale di Messi, il Barcellona toglie la foto dell'argentino dal proprio sito ufficiale. Una rottura improvvisa, ma definitiva dovuta a "ostacoli economici e strutturali", come ha spiegato il club blaugrana nella nota che ha ufficializzato la separazione tra la Pulce e i catalani.

A questo punto per il campione argentino si apre l'interrogativo sul futuro. Quale sarà il suo prossimo club? La soluzione più naturale sembra portare a Parigi, dove non hanno mai nascosto l'interesse di avere l'argentino e adesso finalmente, hanno tutte le chance per fare sul serio. Tanto che sono stati già avviati i primi contatti con il Psg che spera di convincerlo, realizzando così il grande sogno di mercato. Quella legata ai parigini al momento, sembra l'unica destinazioni possibile. Infatti il Manchester City, l'altro grande club in Europa con la forza economica per arrivare al giocatore, ha appena ufficializzato l'arrivo di Jack Grealish per 100 milioni di sterline e continua la corte serrata ad Harry Kane del Tottenham.

Insomma la strada sembra spianata e per il club francese inizierà una vera e propria caccia per portare Messi sotto la Torre Eiffel. Le volontà delle parti sembrano coincidere. Lo sciecco Al-Khelaifi vuole regalare ai tifosi un altro super colpo ed è pronto a mettere sul piatto un contratto da 40 milioni all'anno per convincere l'argentino. Dal suo canto Messi tornerebbe molto volentieri a giocare con l'amico Neymar, con cui condivise quattro anni splendidi in blaugrana, ma soprattutto ritroverebbe quel progetto sportivo vincente di cui aveva lamentato la mancanza in Catalogna, in questi ultimi anni.

Dopo tutto l'indizio di questa estate non era passato inosservato quando dopo il trionfo in Copa America si era fatto immortalare in vacanza con le stelle del Psg, Di Maria, Paredes e Neymar. L'idea è davvero strabiliante: dopo gli arrivi di Hakimi, Wijnaldum, Sergio Ramos e Donnarumma aggiungere anche Messi ai campioni già in rosa significherebbe costruire un vero e proprio Dream Team. Ma soprattutto potrebbe essere la carta vincente per convincere Kylian Mbappè a firmare il rinnovo di contratto e a non farsi ammaliare dalle sirene del Real Madrid.

Intanto a Barcellona la situazione si fa molto calda. Dopo il comunicato del club, i tifosi culé si sono riversati fuori dai cancelli del Camp Nou. Non vogliono rassegnarsi e sperano in un colpo di scena che allontani di nuovo la grande paura di perdere il loro fuoriclasse, come già accaduto lo scorso anno, ma stavolta sembra davvero finita.

