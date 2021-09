Il Psg è una polveriera: il gesto di Messi spiazza tutti

L'avventura di Leo Messi al Psg potrebbe diventare già un caso: al 76° di gioco il fuoriclasse argentino è stato richiamato da Pochettino per fare posto ad Hakimi. La Pulce però non ha preso bene il cambio e non ha stretto la mano a Mauricio Pochettino.

Il Paris Saint-Germain supera in extremis per 2-1 il Lione grazie ad un colpo di testa di Icardi nei minuti di recupero dopo essere stato in svantaggio grazie alla rete dell'ex milanista Paquetà. Per la prima volta Pochettino ha schierato dall'inizio Messi, Neymar, Mbappé e Di María ma la squadra non sembra ancora pronta per supportare tutte queste stelle in fase offensiva. Il meglio si è visto quando la palla è passata per i piedi di Messi, che si è reso pericoloso con una conclusione, finita sulla traversa.

Quando sulla lavagna luminosa delle sostituzioni compare il numero 30 di Messi cala il gelo al Parco dei Principi: al suo posto è entrato Hakimi ma l'argentino manifesta la sua disapprovazione a Pochettino nella scelta di sostituirlo. Ebbene sì la Pulce non ha preso bene il cambio e non ha stretto la mano al proprio allenatore. Poi, una volta uscito dal campo, la smorfia all'indirizzo del tecnico. Sguardo incredulo come a chiedere spiegazioni per una scelta tecnica non apprezzata. Nulla di eclatante, ma un piccolo malumore che è diventato subito virale sul web e che è stato riportato anche in prima pagina in Spagna dove Sport, nel taglio basso, scrive "Il Psg rimonta senza Messi" , facendo focus proprio sul cambio e sulla faccia non felice dell'argentino.

La reazione dopo il gol

Intanto a fine partita Pochettino ha dichiarato: "Nessun problema con Messi. Io e il mio staff dobbiamo fare delle scelte: che piacciano oppure no". Ma è chiaro che quel cambio, in un momento difficile della partita, non abbia fatto piacere al campione argentino che nemmeno dopo il gol di Mauro Icardi in pieno recupero è riuscito a trovare il sorriso ed esultare alla rete della vittoria. L'esplosione di gioia dello stadio e della panchina dopo quel gol che è stato una liberazione per tutti, ha lasciato indifferente la Pulce che si è limitato solo a un applauso forzato guadagnando poi subito gli spogliatoi a fine partita senza nemmeno andare a esultare con la squadra sotto il settore occupato dai tifosi parigini. Nonostante la vittoria Messi sa di poter fare di più.

خلف الكواليس . .



ردة فعل الأسطورة ليو ميسي بعد تسجيل إيكاردي للهدف الثان pic.twitter.com/kZxPG8HMCR — MESSI VIDEOS (@TM30MEDIA) September 20, 2021

Segui già la nuova pagina Sport de ilGiornale.it?