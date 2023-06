Messi saluta Parigi e il Psg. L'aspetta CR7 d'Arabia

Le voci non si sbagliavano, Messi non giocherà più per il Paris Saint-Germain al termine della stagione. La conferma ufficiale è arrivata dall'allenatore dei parigini, Christophe Galtier: «Quella contro il Clermont Foot sarà l'ultima partita di Leo con il Psg. Ho avuto il privilegio di allenare il migliore della storia». Pronta quindi una nuova avventura per il fuoriclasse argentino, con ogni probabilità in Arabia Saudita, nell'Al-Hilal pronto a ricoprirlo d'oro con un contratto stratosferico da 1.3 milioni al giorno. Molto difficile un inserimento del Barcellona, destinazione che forse Messi preferirebbe, ma a quelle cifre i catalani non possono nemmeno avvicinarsi. Per «la pulce» il bilancio sotto la Torre Eiffel si chiude con due campionati vinti in due anni, ma al contempo pochissimi lampi in Champions League, competizione dove il Psg non è mai andato con lui oltre gli ottavi di finale. In generale, la sensazione di essere un po' fuori contesto. In Arabia Saudita invece Messi andrebbe a ricoprire una sorta di doppio ruolo visto che è già ambasciatore del turismo del Paese.

Si va comunque verso un ricongiungimento tra Leo e Cristiano Ronaldo della lega dell'Arabia Saudita, con il portoghese che ha chiuso la sua prima stagione a Riad con zero titoli in carniere. Non ha nemmeno giocato l'ultima partita, mercoledì sera, perché ormai il secondo posto in classifica era ormai cristallizzato. Un campionato, quello saudita, vinto dall'Al-Ittihad, che starebbe preparando un altro colpo a sensazione in vista della prossima stagione: Karim Benzema. Per lui, che si sarebbe già confrontato telefonicamente con CR7, pronto un contratto da 150 milioni all'anno.