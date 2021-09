Il contratto che ha cambiato la storia del calcio

Sono passati già oltre quattro anni dal ricchissimo trasferimento di Neymar dal Barcellona al Psg per la cifra recorda da 222 milioni di euro (importo della clausola rescissoria). El Mundo Deportivo ha svelato i dettagli del suo onerosissimo trasferimento che ha cambiato la storia del calcio. Il 29enne brasiliano, infatti, percepirà dal club transalpino, fino a fine del contratto, circa 185 milioni di euro netti anche se ha deciso di cedere i suoi diritti di immagini al Qatar

Cifre da capogiro

Mezzo miliardo di euro: questo è quanto è costato O'Ney al Psg. Quell'agosto del 2017 la vita del carioca è cambiata ma anche quella del calcio mondiale con un trasferimento davvero pazzesco a livello economico. Quell’irruzione del Qatar, una squadra-stato, ha fatto saltare il banco nel mondo del calcio dato che da quel momento in poi i prezzi dei calciotori sono saliti a livelli assurdi, immorali molte volte. Il quotidiano spagnolo ha snocciolato ben diciannove pagine fatte di cifre, postille, obblighi, diritti e questa cosa è stata anche appurata dal Corriere della Sera.

222 milioni di euro il valore del cartellino, lo stipendio di agosto 2017 era di 43.334.400 euro lordi per ogni anno di contratto più 50.556.117 euro sempre lordi come premio fedeltà nel caso avesse firmato anche per il sesto anno fino al 30 giugno del 2023. La società del Qatar garantisce al brasiliano il pagamento di 3.611.200 al mese ma si è però, come detto, assicurato tutti i diritti di immagine del calciatore. L’accordo prevede che, qualunque cosa accada, O Ney riceverà 185 milioni netti durante la durata dell'intero contratto.

Il calcio è dei tifosi

Aleksander Ceferin, numero uno dell'Uefa, si era mostrato contrario alla formazione della Super League capitanata da Real Madrid, Barcellona e Juventus ma che ha visto coinvolti altri 9 club tra spagnoli, inglesi e italiani tra cui anche Inter e Milan. "Il calcio è dei tifosi", aveva tuonato così il presidente del massimo organismo del calcio europeo ma vedendo come ha operato sul mercato il Psg (club che insieme a Borussia Dortmund e Bayern Monaco non aveva aderito a questa iniziativa) tantissimi appassionati di calcio si sono posti più di una domanda.

Lionel Messi è arrivato a parametro zero ma con uno stipendio da record, Kylian Mbappé è rimasto alla corte di Pochettino e poi ci sono Neymar, Angel Di Maria e Mauro Icardi tra i vecchi solo per citarne alcuni. Non solo, perché il mercato ha portato in dote giocatori del calibro di Achraf Hakimi pagato quasi 70 milioni di euro ma non solo dato che anche Wijnaldum e Sergio Ramos hanno accettato di andare a giocare per il club dello sceicco Nasser Al-Khelaifi. Per il momento Neymar si gode il lauto stipendio, fino a quando avrà 31 anni, e dove forse libero di poter scegliere andrà a giocare nel club che gli corrisponderà lo stipendio più alto.