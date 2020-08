"Mi manchi, buon compleanno" La struggente lettera di Vanessa Bryant

Ieri, 23 agosto, è stato un giorno triste per la famiglia e i fan di Kobe Bryant: il Black Mamba infatti avrebbe festeggiato il suo 42esimo compleanno. L'ex stella e fuoriclasse dei Los Angeles Lakers scomparso lo scorso 26 gennaio nel tragico incidente con l'elicottero in cui hanno perso la vita anche la figlia Gianna di 9 anni e altre sette persone ha lasciato un vuoto incolmabile nelle menti di tutti coloro che lo hanno conosciuto e non, soprattutto nella moglie Vanessa e nelle figlie rimaste troppo presto senza un padre e una sorella.

La struggente lettera

Vanessa ha affidato ad una lettera su Instagram il saluto al suo Kobe: "Buon compleanno. Ti amo, mi manchi più di quanto riesca a spiegare. Vorrei che tu e Gigi foste qui per festeggiarti", inizia così lo straziante messaggio della moglie dell'ex campione Nba. "Vorrei poterti preparare il tuo cibo preferito, o una torta di compleanno con l’aiuto della mia Gigi. Mi mancano i tuoi grandi abbracci, i tuoi baci, il tuo sorriso, la tua profonda e rumorosa risata. Mi manca stuzzicarti, farti ridere. Mi manca quando ti sedevi in braccio come se fossi il mio bambino", il dolce messaggio di Vanessa.

La moglie di Bryant ha poi continuato ricordando la figura del compagno esaltandone le tante doti: "Penso sempre alla tua dolcezza, alla tua pazienza. Penso a tutto quello che faresti per aiutarmi in tutte le situazioni che sto vivendo. Grazie per essere cresciuto con me e per avermi insegnato ad essere forte. Come cercare di vedere il meglio nelle persone lasciando fuori le stronzate. I tuoi gesti premurosi e il modo in cui ci facevi sentire mancano a tutti. Immagino i tuoi sorrisi, i tuoi grandi abbracci".

Chiusura davvero struggente con un ricordo anche alla figura della figlia Gianna: "Grazie per avermi amato così tanto che mi basterebbe per diverse vite. E in ogni vita sceglierei te. Grazie per avermi mostrato cos’è il vero amore. Grazie di tutto. So che Gigi sta festeggiando con te come ha sempre fatto nei giorni speciali. Mi manca così tanto la mia principessa! Natalia, Gianna, Bianka, Capri e io ti auguriamo un buon compleanno, amore. Ti amo ora, per sempre e in eterno".

Anche i Los Angeles Lakers, di cui Bryant è stato una vera e propria icona ed istituzione, hanno dedicato un messaggio social al loro ex fuoriclasse con un toccante video:

Father, Husband, Laker, Oscar Winner, Girl Dad, Author, Black Mamba, Champion, Mentor, Hall of Famer. Kobe Bryant ∞ pic.twitter.com/yyxRzbuToz — Los Angeles Lakers (@Lakers) August 23, 2020

