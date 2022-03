Miglior cannoniere della storia del calcio: tutti i gol di Ronaldo

Si potrà discutere sui gusti soggettivi che fanno preferire un calciatore rispetto ad un altro, si potrà dire chi è meglio di chi e perché, si potrà obiettare su quanto il singolo elemento di una squadra di calcio possa essere decisivo o meno e decine di altri parametri da bar sport ma il dato inconfutabile è dato dalla matematica, dai numeri: Cristiano Ronaldo è diventato il calciatore che ha siglato più gol nella storia del calcio.

I numeri record

La 59esima tripletta realizzata in carriera nella gara di sabato 12 marzo contro il Tottenham di Antonio Conte, non solo ha dato una boccata d'ossigeno al Manchester United ma ha consentito all'asso portoghese di tagliare un traguardo incredibile: Con questi tre gol CR7 ha raggiunto 807 gol in carriera diventando il miglior marcatore nella storia del calcio, superando l'ormai ex numero uno negli archivi della Fifa, Josef Bican, calciatore professionista austriaco-ceco degli anni '30 e '40 arrivato a quota 805 reti in competizioni ufficiali. Sono i dati ufficiali curati dall'Iffhs, Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio.

"Orgoglioso di me stesso"

Ma non è mica finita qui: il cinque volte Pallone d'oro ha ottenuto un altro record al termine della gara contro il Tottenham: è colui il quale ha segnato più reti complessive nei club: ben 692, superando il precedente detentore Romario con 689. Sul proprio profilo Instagram, Ronaldo postato un video con alcune immagini in bianco e nero delle sue vittorie con una scritta al centro, "All-time top scorer" e oltre 11 milioni di "mi piace" da parte dei suoi fan e di chi segue il suo profilo che ha raggiunto la cifra mostruosa di 412 milioni di follower. " Orgoglioso di superare un'altra sfida diventando il miglior marcatore del mondo dei club, solo 6 mesi dopo essere diventato il miglior marcatore internazionale. Solo rispetto per Romario, uno dei migliori attaccanti di tutti i tempi! ", ha scritto sul post al di sotto il video, ringraziando tutti i giocatori incontrati in carriera, tutti i club che ha rappresentato, tutti gli appassionati e " grazie soprattutto alla mia splendida famiglia. Non ce l'avrei fatta senza di voi ".

La scalata verso l'Olimpo

Secondo l'Iffhs, l'asso portoghese detiene altri due record nel calcio mondiale: oltre ad essere capocannoniere nelle partite ufficiali con 807 gol, è anche il capocannoniere delle partite internazionali con 265 reti e capocannoniere nelle partite internazionali per club con 150 gol. I record li ha "costruiti" con quattro società diverse: Sporting Lisbona, Manchester United (primo e secondo periodo), Real Madrid e Juventus. Ovviamente, a causa della sua permanenza nel club (10 anni), è la società spagnola quella con cui Ronaldo ha realizzato più reti indossando la stessa maglia, 311 gol in 292 partite, più di una rete a partita. Impressionante. Nei primi anni al Manchester Utd (2003-2009) aveva realizzato 84 gol in 196 gare mentre negli anni juventini (2018-2021) ha sigliato 81 reti in 98 gare.