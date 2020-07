Mihajlovic una furia: "Quel piccolino marito della Parodi..."

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic dopo aver fatto lo scalpo all'Inter, a domicilio, per 1-2 ha perso ieri con lo stesso punteggio il derby emiliano contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi che ha vinto grazi alle reti di Berardi e Haraslin, inutile in pieno recupero la rete di Musa Barrow. Il tecnico serbo aveva avvertito i suoi prima del match contro i neroverdi: "Dobbiamo battere il Sassuolo altrimenti il successo contro l'Inter perderà di valore" , il Bologna però non ce l'ha fatta e a fine gara Sinisa si è scatenato davanti alle telecamere ma non contro i suoi calciatori per la bruciante sconfitta bensì contro l'emittente tv Sky.

Attacco frontale

Sinisa Mihajlovic si è presentato ai microfoni agguerrito ed ha iniziato il suo monologo: "Io non voglio nessun tipo di domanda, vi rispondo a tutto e poi me ne vado" - inizia così lo sfogo dell'ex allenatore del Milan- "Abbiamo perso meritatamente, loro hanno giocato meglio, sono più forti di noi, hanno corso meglio e forse ha influito il giorno in più di riposo ma non voglio cercare scuse. Mi hanno espulso meritatamente perché ho mandato l'arbitro a quel paese perché siamo la squadra più ammonita del mondo, non so come sia possibile e mi sono rotto le scatole" , la chiusura sulla partita di Sinisa.

Poi l'attacco frontale nei confronti di Fabio Caressa e i suoi ospiti della trasmissione "Il club": "Noi domenica abbiamo vinto contro l'Inter con un uomo in meno, in rimonta e abbiamo fatto una grande partita e poi ho visto la trasmissione dove c'è quel piccolino di Caressa marito di Benedetta Parodi, quella dove si tolgono le giacche, c'erano anche Bergomi e un po' di ex che non hanno detto una parola sul Bologna per la nostra vittoria, è stata una vera vergogna".