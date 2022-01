Mihajlovic ora si sfoga: "Non ho capito l'esonero al Milan..."

Sinisa Mihajlovic scatenato nell'intervista rilasciata al Corriere dello Sport. L'allenatore serbo del Bologna ha parlato del suo esonero, qualche stagione fa, al Milan: "Non ho mai capito perché il Milan mi abbia esonerato: ero quinto o sesto e in finale di Coppa Italia. Con quella squadra, che del Milan portava solo il nome, non si poteva fare di più. La stagione seguente ne cambiarono nove su undici. Unici sopravvissuti, quelli che avevo lanciato io, Donnarumma e Romagnoli. Rimpianti? Né delusioni, né rimpianti. Perché non ero io a controllare la situazione, la scelta non fu mai mia. I rimpianti, poi, non servono a niente. Io ho preso il Milan sbagliato, ma come si fa a dire no al Milan?" , questo il primo commento del serbo.

Tutto fatto con la Juventus

Mihajlovic ha poi svelato il retroscena con la Juventus visto che aveva già l'accordo con il club di Corso Galileo Ferrari: "C'era l’indecisione di Conte: la società non voleva esonerarlo e lui prima se ne era andato e poi ci aveva ripensato. Ad ogni modo c...loro", il commento dell'allenatore del Bologna. "In quel momento erano liberi Allegri, Mancini e Spalletti, ma la Juve aveva scelto me. Con la Samp avevo fissato una data entro la quale avrei dovuto dare una risposta definitiva e visto che con la Juve si andava per le lunghe rispettai la parola e firmai per un altro anno con Ferrero".