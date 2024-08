Milan, Abraham come vice Morata Zaniolo fa sua la Dea

Ascolta ora 00:00 00:00

Avanza Tammy Abraham (foto sopra) per il ruolo di vice Morata. Il Milan, infatti, è alla ricerca di un altro numero 9 e ha messo nel mirino l'inglese, in uscita dalla Roma che chiede però 20 milioni per dare il via libera alla partenza dell'ex Chelsea. I rossoneri invece ragionano sul prestito con diritto di riscatto o in alternativa a uno scambio con uno tra Jovic e Okafor. Ai dettagli invece l'arrivo del laterale destro Emerson Royal dal Tottenham per 15 milioni: contratto quinquennale da 2 milioni a stagione per il brasiliano. Tra i pali per rimpiazzare l'infortunato Sportiello si valutano Consigli (Sassuolo) e Scuffet (Cagliari). Intanto il Diavolo ha avviato i primi contatti per provare a blindare Theo Hernandez (foto sotto): la questione rinnovo entrerà nel vivo solamente da settembre, ma nel frattempo vanno registrati i primi approcci col Milan, pronto ad allungare fino al 2028 il contratto del terzino sinistro con adeguamento del salario a 6 milioni più bonus a stagione. Basteranno? Vedremo.

Da una sponda all'altra del Naviglio, dove l'Inter nei prossimi giorni conta di chiudere il rinnovo fino al 2028 di Dumfries: l'olandese guadagnerà 4 milioni annui. In uscita Agoumè (diretto al Siviglia per 4 milioni più il 50% sulla futura vendita), Satriano (il Brest ha offerto 6 milioni), Fontanarosa (piace al Brescia, Correa (vorrebbe restare in Italia dove hanno fatto sondaggi Lazio e Monza) e Arnautovic (ha declinato alcune avance turche). Attivissima la Fiorentina che è vicina a Tessmann (Venezia) e prova l'assalto a Gudmundsson: si ragiona col Genoa sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a 25 milioni.

Il Monza pensa allo svincolato Rui Patricio (ex Roma) per la porta. La Juve appare pronta ad alzare a 50 milioni la proposta all'Atalanta per arrivare a Koopmeiners, che ha già detto si alla Vecchia Signora per un quinquennale da 4,5 milioni a stagione. Bianconeri e bergamaschi duellano inoltre per Nico Gonzalez, in uscita dalla Fiorentina per 30 milioni. La stessa Dea ieri ha presentato Nicolò Zaniolo, che in nerazzurro punta a lasciare il segno esplodendo definitivamente. Per il classe 1999 è giunto il momento di trasformarsi da promessa in campione.

Chi meglio di Gasperini per aiutarlo a completare questo step: «Appena ho saputo l'interesse dell'Atalanta, non ho più sentito nessun'altra squadra. Sappiamo quanto il mister sia bravo a valorizzare i giovani e a tirare fuori il meglio da ogni atleta. Per questo - ha svelato Zaniolo - volevo solo firmare con l'Atalanta».