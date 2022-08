Il Milan campione d'Italia riparte col botto: Udinese ko 4-2

Il Milan campione d'Italia in carica di Stefano Pioli non sbaglia all'esordio in campionato contro l'Udinese di Sottil e riparte da dove aveva finito la passata stagione: la vittoria. Pirotecnico 4-2 a San Siro con il pubblico di fede rossonera che si è divertito e non poco visti i sei gol prodotti dalle due squadre. Vittoria in rimonta per il Mian che ha deciso di puntare sull'usato sicuro non affidandosi ai due volti nuovi in attacco, i due belgi Charles De Ketelaere e Divock Origi subentrati sul risultato di 4-2, con la partita di fatto già in ghiaccio.

Prova convincente soprattutto nella ripresa per il Milan che nella prima frazione ha invece un po' faticato con Becao e Masina che avevano parzialmente gelato il Meazza. Due gol incassati nella prima giornata da parte della miglior difesa dello scorso torneo, è questo un piccolo campanello d'allarme che sarà risuonato nella testa di Stefano Pioli che alla vigilia aveva dichiarato di aver visto la stessa fame della passata stagione negli occhi dei suoi giocatori. Nel prossimo turno il Diavolo affronterà l'Atalanta di Gian Piero Gasperini al Gewiss Stadium che all'esordio in questa Serie A ha vinto 2-0 espugando il campo della Sampdoria grazie ai gol di Toloi e Lookman. La gara si giocherà domenica alle 20:45 ma se il buogiorno si vede dal mattino, i tifosi rossoneri possno sperare in un ambito bis scudetto che vale anche la seconda stella.

Il riepilogo della partita

I rossoneri dopo essere passati in svantaggio in virtù della rete di Rodrigo Becao dagli sviluppi di calcio d'angolo hanno poi rimesso in piedi la partita segnando i gol dell'1-1 e del 2-1 grazie a Theo Hernandez su calcio di rigore e di Ante Rebic. Sui finire del primo tempo Masina la pareggia gelando ancora una volta San Siro ma nella ripresa Brahim Diaz e ancora Rebic ristabiliscono le distanze siglando il 4-2 finale. Prova generosa da parte dell'Udinese del neo tecnico Sottil che ha provato con tutte le sue forze a giocarsela ad armi pari contro una squadra più forte, che ha vinto lo scorso campionato e che ha ancora ampi margini di miglioramento.

Il tabellino

Milan: Maignan, Calabria, Tomori, Kalulu, Theo Hernandez, Bennacer, Krunic, Messias (71' Saelemaekers), Brahim Diaz (71' De Ketelaere), Leao (85' Origi), Rebic (71' Giroud)

Udinese: Silvestri, Becao, Nuytinck, Perez, Soppy, Pereyra, Walace, Makengo, Masina, Deulofeu, Success

Reti: 2' Becao (U), 11' Theo Hernandez (M), 15' e 64' Rebic (M), 45' Masina (U), 46' Brahim Diaz (U)