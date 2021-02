Il Milan in campo con il digitale, nascono "The Studios: Milan Media House"

Il calcio spettacolo continua ad evolversi e a espandersi nel settore dello sport-entertainment internazionale, nuova frontiera che vede protagonista l’AC Milan, icona sportiva globale, con oltre 500 milioni di tifosi nel mondo e 121 anni di successi, che guarda al futuro accelerando il percorso di trasformazione digitale con la nascita di “The Studios: Milan Media House”, un innovativo hub di produzione e distribuzione mediatica rossoneso.

È l’emblema del processo di digitalizzazione intrapreso dal Club dopo l'arrivo della nuova proprietà nel 2018: un nuovo modello direct to consumer che permetterà di rafforzare il legame emotivo con la propria consumer base e ingaggiare nuovi utenti grazie a contenuti sempre più rilevanti e adatti alle diverse piattaforme: dalla TV ai social come Twitch o Tik Tok.

I nuovi studi multimediali rappresentano un passaggio chiave nell’evoluzione del Milan come media company, un cuore tecnologico all’interno del primo piano di Casa Milan – quartier generale della società rossonera a Milano – che si sviluppa su una superficie di 1.000 metri quadrati, uno spazio innovativo di produzione, creatività e sviluppo di contenuti. Il nuovo concept, grazie alla tecnologia fully digital 100% IP based, punta a rivoluzionare la fruizione mediatica dei tifosi rossoneri in tutto il mondo per vivere il Club a 360 gradi ed immergersi nella passione rossonera.

Nuovi studi, che potranno essere affittati anche da terze parti per la produzione dei propri contenuti, con tre set diversi connessi direttamente con la sala conferenze di Milanello e dotati di tecnologia all’avanguardia, incluse telecamere 4k e display con tecnologia Lcd-Led oltre una control room con sette postazioni di lavoro e una sala speakeraggio per il commento delle partite e la registrazione di Podcast.

A guidare il team di “The Studios: Milan Media House” - circa quaranta addetti tra l’area tecnica e creativa - sarà il Marketing & digital director AC Milan Lamberto Siega che, a diretto riporto del Chief revenue officer Casper Stylsvig, guiderà il processo evolutivo del progetto consentendo al Club di cogliere con successo le opportunità che gli scenari futuri del settore presenteranno - dalla gestione dei diritti sportivi all’ingresso degli Ott.

“Con The Studios: Milan Media House – spiega Lamberto Siega - aumentiamo in maniera significativa la produzione di contenuti multimediali, sia per le piattaforme più tradizionali che per quelle più innovative. Il progetto ha nella flessibilità scenica e nella tecnologia di ultima generazione due pilastri fondamentali che consentiranno di mettere a disposizione questi spazi anche ai partner commerciali o terze parti interessate e ovviamente alle strutture interne del Club. Sarà infatti possibile ospitare le TownHall della società, incontri con sponsor ed eventi di teamworking”.