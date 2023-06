Il Milan chiude la porta: basta cessioni di big. Blindati Maignan e Theo

Il Milan fa muro e chiude la porta ad altri addii eccellenti dopo la partenza di Sandro Tonali. Il club rossonero ha le idee chiare e ha già respinto negli ultimi giorni offerte importanti per i propri gioielli. Tradotto: dopo il numero 8 nessun altro dei big sarà venduto. Rafa Leao ha appena rinnovato (la clausola rescissoria da 175 milioni si attiva soltanto nel 2024), mentre per Mike Maignan e Theo Hernandez la dirigenza milanista ha già respinto al mittente le avance di due club inglesi. Anzi per quanto riguarda il portiere francese nei prossimi giorni scatteranno i negoziati per arrivare al rinnovo del contratto fino al 2028 con ritocco dell'ingaggio dagli attuali 3 a 5 milioni a stagione. Inoltre il duo Furlani-Moncada, incassato il ferale contropiede interista su Marcus Thuram, prepara le contromosse: assalto al gioiellino turco Arda Guler (Fenerbahce), mentre come esterno d'attacco piace sempre Chukwueze (Villarreal). L'appeal del club rossonero resta elevato, basti pensare che nelle scorse ore l'agente di Alvaro Morata (Juanma Lopez) l'ha offerto ai rossoneri. Valutazioni in corso, mentre in uscita si cerca sistemazione a Rebic e Origi: il croato vorrebbe tornare in Bundesliga, mentre il belga punta a ripartire dalla Premier League.

Un derby di mercato tira l'altro: dopo quello per Thuram ora Milan e Inter duellano per Davide Frattesi (Sassuolo) e il giovane Luka Romero (in scadenza con la Lazio). Scintille, dispetti e sorpassi che animeranno anche la prossima settimana. Restando in casa nerazzurra: Marotta e Ausilio completano il pacchetto difensivo con Bisseck (Aahrus) per 7 milioni e Azpilicueta a zero dal Chelsea. A far spazio ai due sarà Danilo D'Ambrosio, a cui non verrà rinnovato il contratto. Per quanto riguarda Romelu Lukaku invece il Chelsea non apre al prestito: i londinesi vogliono 40 milioni e la cessione a titolo definitivo del belga. Lo United intanto resta in pressing su Onana (pronti 50 milioni). In caso di cessione i nerazzurri cercheranno di prendere uno tra Sommer (Bayern), Mamardashvili (Valencia), Musso (Atalanta) e Di Gregorio (Monza).

Nonostante i tormentoni social sull'asse Italia-Arabia Saudita Max Allegri (in vacanza in Sardegna) non ha affatto cambiato idea: vuole restare sulla panchina della Juve. Tanto che due giorni fa ha aggiunto l'ex Sassuolo Francesco Magnanelli al suo staff. Il segnale ulteriore di come i suoi progetti siano totalmente rivolti al club bianconero, che con l'allenatore livornese sta progettando la prossima stagione. Juve e Allegri infatti sono in pressing per convincere Adrien Rabiot a rinnovare. Con buona pace dei rumors italo-sauditi relativi a faraonici triennali. A proposito: chi invece potrebbe finire su una panchina araba é Rino Gattuso. Lui e Andrea Pirlo sono corteggiati dai club della Saudi League e stanno valutando le proposte ricevute. La prima uscita pubblica di Giuntoli (in arrivo la risoluzione col Napoli) da nuovo dirigente della Juve potrebbe, invece, avvenire venerdì in occasione del Gran Galà di Apertura del calciomercato a Rimini. Infine la Roma é vicina al duo Llorente-Kristensen (Leeds).