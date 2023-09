Milan, la curva batte il marketing: via le maglie nerazzurre

Se il toro non si infuria quando vede rosso ma quando gli viene sventolato ripetutamente un mantello davanti ai suoi occhi, stessa cosa non si può dire dei tifosi del Milan, loro sì particolarmente sensibili ai colori. Soprattutto quando si tratta del nero e dell'azzurro, tonalità cromatiche caratteristiche dei nemmeno troppo amati cugini dell'Inter.

Succede che nei giorni scorsi il club di via Aldo Rossi, in una continua rivoluzione di marketing, abbia presentato il kit pre gara della squadra. Una maglia nera con degli inserti sulle maniche: da un lato spicca il rosa, dall'altro l'azzurro. Passi la terza maglia di gara, con sfumature che vanno dal rosa al celeste, ma quell'accostamento tra il nero e l'azzurro proprio no. E così la tifoseria del Milan si è fatta sentire senza nemmeno troppe sfumature: «Adesso basta! - scrivono i Banditi della Curva Sud - È ormai chiaro da tempo che alcune strategie di marketing siano spesso in contrapposizione con tradizione e storia del club, come ad esempio per ciò che riguarda i colori delle maglie da gioco ufficiali. Riteniamo però che a tutto vi sia un limite». Il riferimento ai colori nerazzurri del kit pre gara è fin troppo evidente e dopo che in rete erano iniziati a circolare i primi sfottò, la reazione è stata obbligata.

«I nostri colori saranno il rosso come il fuoco e il nero come la paura che incuteremo agli avversari», motivò solennemente il fondatore del Milan Herbert Kilpin. E 125 anni dopo, il prestigio della frase è rimasta immutata. «Produrre una divisa pre gara con un richiamo ai colori sociali dell'Inter (e qui i tifosi utilizzano un linguaggio ben più colorito) è un qualcosa di irrispettoso ed intollerabile. Siamo fiduciosi che chi di dovere sistemi tutto quanto prima e contestualmente invitiamo a non acquistare questo scempio!», conclude il comunicato della curva.

Risultato? Da ieri mattina, il kit è stato ritirato dallo shopping online, avendo la società prontamente colto la preoccupazione della grande famiglia rossonera.

Tifoseria uno, marketing zero.