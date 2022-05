Milan, definiti i premi scudetto: ecco quanto spetterà ad ogni calciatore

La scaramanzia in questi casi è d'obbligo ma il Milan ha già stabilito i premi per calciatori, allenatore e staff in caso di conquista dello scudetto. Domenica 22 maggio sarà il giorno della verità: ai rossoneri basterà un pareggio contro il Sassuolo, a domicilio, per laurearsi campione d'Italia e senza guardare a quanto farà l'Inter di Simone Inzaghi in casa contro la Sampdoria. Solo un "suicidio" calcistico del Diavolo con sconfitta contro i neroverdi e conseguente vittoria dei nerazzurri potrebbe sovvertire le sorti di uno scudetto che sembra ormai indirizzato, da settimane e con merito, verso la sponda rossonera del Naviglio.

Premi "pesanti"

Secondo quanto riportato da La Repubblica le cifre destinate ai giocatori saranno davvero importanti con circa 200.000 euro che saranno versati sul conto corrente di ogni singolo calciatore in caso di conquista dello scudetto. Moltiplicando tale cifra per i 27 componenti della rosa si arriva a toccare i 5,5 milioni di euro. A questo va aggiunto il rinnovo contrattuale dei massimi esponenti della dirigenza rossonera che ha lavorato in maniera egregia in questi ultimi due anni e mezzo.

Paolo Maldini e Frederic Massara, entrambi in scadenza il 30 giugno del 2022, sono prossimi a firmare il meritato rinnovo di contratto. Anche Stefano Pioli, il tecnico rossonero, e il suo staff percepiranno il meritato premio scudetto e per il tecnico rossonero potrebbe esserci anche un ulteriore prolungamento di contratto anche se ora è prematuro parlare di questo argomento. Tutto l'ambiente è ora concentrato sulla delicata sfida di domenica pomeriggio, ore 18, al Mapei Stadium dove con un solo punto si potrà festeggiare uno scudetto che manca da 11 anni in casa rossonera.

Una vittoria contro i neroverdi, però, darebbe ancora più spessore alla conquista dello scudetto da parte del Milan che è sempre rimasto in linea di galleggiamento prima di affondare il decisivo sorpasso ai danni dei cugini dell'Inter che ora hanno solo una chance per vincere il tricolore: battere la Sampdoria e augurarsi che il Sassuolo faccia altrettanto con il Diavolo che sembra però ampiamente lanciato verso la conquista del 19esimo e meritato tricolore.