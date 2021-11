Mani nei capelli, l'urlo in area: disastro Milan

Prima o poi doveva succedere e puntualmente è successo: il Milan ha perso la sua prima partita in campionato al termine di un match pazzesco, ricco di emozioni e di colpi di scena. I gol di Alfred Duncan, dell'ex Riccardo Saponara e Dusan Vlahovic, autore di una doppietta, hanno permesso alla viola di vincere la sfida del Franchi per 4-3 anche se la doppietta di Zlatan Ibrahimovic, tra il 62' e il 68', ha poi riaperto la gara tenuta viva fino al 96' (con tanto di autorete finale di Venuti). Il Milan, orfano di Maignan, Rebic, Calabria e all'ultimo minuto di Tomori ha comunque disputato una discreta partita sul campo della Fiorentina che a sua volta ha dovuto fare a meno di ben cinque giocatori chiave di cui tre difensori centrali: Nastasic, Milenkovic, Martinez Quarta più Eric Pulgar e il portiere titolare Dragowski.

L'errore decisivo

Giacomo Bonaventura ha di fatto regalato il gol del 3-1, che ha riaperto la contesa, a Zlatan Ibrahimovic ma la stessa cosa ha fatto Ciprian Tatarusanu (uno degli ex della partita), con una topica clamorosa che ha portato alla rete del vantaggio della Fiorentina siglata dall'ex Inter Alfred Duncan.

Il rimprovero di Zlatan

Ibrahimovic è stato il migliore in campo, a oltre 40 anni, per il Milan e durante la topica Tatarusanu-Gabbia ha rimproverato i suoi compagni per il gol regalato alla Fiorentina. Subito dopo il gol di Duncan la sua reazione è stata rabbiosa nei confronti del giovan Gabbia, disperato steso a terra. Il portiere rumeno è sì uscito male ma il difensore del Milan ha poi atteso troppo e invece di spazzare il pallone ha temporeggiato facendosi anticipare dal giocatore ghanese della Fiorentina.

La rimonta mancata

Il Milan ci ha provato a rimontare e la Fiorentina aveva anche fatto un cadeau ai rossoneri con l'ex Bonaventura che ha spianato la strada a Ibrahimovic per il gol del 3-1. Theo Hernandez è stato poi decisivo sul gol del 3-2 siglato sempre dallo svedese, con un assist perfetto, ma il francese ha poi rovinato tutto con il gravissimo errore commesso al limite della sua area di rigore, al minuto 84', facendosi scippare il pallone da Nico Gonzalez con Vlahovic che poi fulminato Tatarusanu per il gol del 4-2 finale. Anche Theo come Tatarusanu sono due dei maggiori responsabili di questa sconfitta subita a Firenze perché gli errori sono stati commessi in momenti topici della partita. A dire il vero, però, la viola ha meritato la vittoria per quanto proposto e soprattutto per le tante defezioni in difesa tra portiere e ben tre difensori centrali mancanti.